Vous avez besoin de modifier le format de vos PDF pour partager vos documents, mais vous ne savez pas vraiment comment bien vous y prendre ? Cet article peut probablement vous aider et répondre à certaines interrogations sur le sujet. Qu’est-ce qu’un PDF et quelle est son utilité ? Pourquoi modifier vos documents PDF ? Dans quel format faire la conversion ? Quel outil utiliser pour la modification d’un document ? Pourquoi vous n’arrivez pas à modifier vos fichiers PDF ? Sans plus tarder, découvrez ce qu’il faut savoir pour simplifier la modification d’un fichier PDF.

Qu’est-ce qu’un PDF et quelle est son utilité ?

Le terme PDF qui signifie portable document format ou bien format de document portable traduit en français, désigne l’affichage d’un fichier en format électronique. Via ce type de fichier, il est possible d’échanger des documents en toute sécurité indépendamment du logiciel ou du système d’exploitation employé. Le PDF a été conçu par Adobe et peut être composé de différents contenus (texte, images, liens, signature électronique…).

Pourquoi modifier un document PDF ?

Il existe différentes manières de modifier un PDF pour des causes variées. Par exemple, si celui-ci contient des fautes d’orthographe ou des erreurs de mise en forme, vous pourriez être amené à recourir à une modification. De plus, si vous désirez ajouter des annotations, remplir le document, ajuster la taille, le rendre éditable, ou encore convertir le fichier pdf en un autre format rapidement, vous devrez aussi utiliser un outil de modification.

Quel outil utiliser pour la modification rapide d’un PDF ?

Sachez qu’il existe énormément de solutions et d’outils de modification de PDF. Par exemple, avec le logiciel SwifDoo PDF, il est possible de modifier des documents facilement et en un rien de temps, notamment grâce à ces fonctionnalités :

La conversion de fichier en format Word, Excel, PowerPoint, etc.

La transformation du style des textes (couleurs, police, etc).

La transformation d’un document non éditable en PDF éditable.

La combinaison de deux fichiers PDF en un seul document.

La réorganisation des pages.

La suppression et l’ajout de pages.

L’extraction de données de formulaire comme les factures.

La modification de plusieurs documents PDF instantanément.

Ce type d’outil performant et polyvalent possède de nombreuses autres fonctions, comme une option de traduction.

Dans quel format faire la conversion ?

Le format PDF n’étant pas adapté à tous les besoins, peut vous contraindre à devoir convertir vos fichiers dans un autre format plus pertinent. Voici quelques exemples :

Le format Word : il est très utilisé pour les documents textuels, car il est compatible avec énormément de logiciels de traitement de texte.

: il est très utilisé pour les documents textuels, car il est compatible avec énormément de logiciels de traitement de texte. Le format Excel : il est employé pour les fichiers comportant des données chiffrées, des tableaux, des graphiques, etc.

: il est employé pour les fichiers comportant des données chiffrées, des tableaux, des graphiques, etc. PowerPoint : il est adapté aux documents qui servent à faire des diaporamas et des présentations orales.

Il est aussi possible de changer les PDF en format d’image JPEG. D’ailleurs, en cliquant sur convertir pdf en jpg vous pourrez en savoir plus sur la conversion des documents PDF en ce format sur Windows et Mac.

Pourquoi je n’arrive pas à modifier mes fichiers PDF ?

Lorsqu’on utilise un logiciel de modification de fichier PDF, il arrive parfois qu’on ne parvienne pas à modifier le document comme on le souhaite. Si jamais vous rencontrez quelques problèmes, vous devez vérifier certains points. Par exemple, si votre PDF est protégé par un mot de passe, une signature électronique ou un certificat, cela pourrait empêcher la modification. À condition que vous ne déteniez pas les informations nécessaires pour déverrouiller le fichier.

De plus, il faut veiller à ce que le document ne soit pas verrouillé par l’utilisateur ou bien endommagé et qu’il ne contienne pas de texte éditable. Enfin, vérifiez que votre système d’exploitation soit bien compatible avec le logiciel et suivez correctement les étapes de modification de l’outil.

Pour conclure

Nous terminerons cet article par faire un récapitulatif de ce que nous avons vu précédemment. Si vous souhaitez modifier un PDF rapidement, il n’y a rien de mieux que d’utiliser un outil adapté à vos besoins. En modifiant vos documents via un logiciel de modification performant, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages et personnaliser rapidement vos fichiers (correction, annotations, conversion…).

Pour convertir un PDF en un nouveau format nous avons le choix entre plusieurs options (Word, Excel, JPG…). Et si jamais vous rencontrez des problèmes lors de la modification, pas de panique ! Car il y a toujours une solution. À vous de jouer !