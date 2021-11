Huawei vous présente ses écouteurs Freebuds pro

Huawei vous propose ses derniers écouteurs intra-auriculaires sans fil, les « nouveaux rois du silence ». L’esthétique et le design sont épurés, les fonctionnalités optimisées et la technologie est innovante.

La marque au service du confort d’écoute des utilisateurs

Vous aurez le choix entre différents modes, Ultra, Cosy et Général qui s’adapteront automatiquement en fonction de votre environnement sonore. Cela vous permettra de profiter d’un confort d’écoute quel que soit le degré des nuisances sonores. Vous pourrez ainsi rester concentré sur votre appel ou continuer d’écouter vos audios. Avec les freebuds huawei 2, vous pourrez de ce fait allier la réduction de bruit intelligente, la qualité sonore et la possibilité d’avoir une conversation tout à fait audible. En effet, vous pouvez, avec un simple appui long, passer en mode perception et avoir une discussion avec quelqu’un. Cette option vous permet de ne pas être totalement coupé du monde. La qualité ne vacille pas lorsque vous êtes à l’extérieur et le confort d’écoute est maintenu quand le vent souffle près de vos oreilles. Les adeptes de jeu pourront aussi apprécier la puissance sonore des écouteurs et se plonger dans l’univers de leur jeu préféré sans être déconcentré par les bruits extérieurs. Vous pourrez choisir entre trois couleurs : Ceramic White, Silver Frost ou Carbon Black et assortir vos écouteurs à votre style et à votre personnalité. Un test de port d’embout est prévu afin de vous orienter vers la taille d’écouteur adaptée.

La technologie est au rendez-vous pour toujours plus de fonctionnalités.

Les accros aux nouvelles technologies seront ravis par les écouteurs freebuds Huawei Pro. Ils proposent la possibilité de faire des enregistrements sonores qui réjouiront les Vlogueurs. Les écouteurs peuvent enregistrer le son environnant ce qui offre une qualité sonore optimale aux vidéos. Le contrôle tactile est fluide et intuitif : pincez, appuyez, effleurez et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. L’autonomie des écouteurs vous permettra d’écouter vos audios pendant 8h en charge seule et jusqu’à 36h en chargement avec le boîtier. Comme ils sont sans fil, vous pourrez aussi les recharger avec un socle de charge par induction ou un téléphone équipé de la charge inversée. L’appairage se fait automatiquement en ouvrant le boîtier des écouteurs. Une fenêtre s’affiche sur votre téléphone et vous n’avez plus qu’à activer l’appairage. Les écouteurs sont dotés de deux antennes intelligentes Bluetooth qui assureront une couverture du signal à 360°. Cela réduit le risque de perdre la connexion notamment si votre téléphone n’a plus de réseau. Enfin, votre expérience avec les écouteurs Huawei sera encore plus naturelle avec l’application AI Life.

La marque Huawei est bien présente sur ce marché très concurrentiel avec ces écouteurs capables d’offrir d’excellents services. Le confort et le plaisir des technologies récentes sont réunis pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Si vous ne connaissez pas encore Huawei, il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Ne passez pas à côté de cette marque qui met à disposition de tous les budgets les accessoires d’intelligence artificielle dernière génération. !