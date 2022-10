Les smartphones dernière génération ne sont clairement pas destinés à tout le monde, ils sont bien trop chers. Cependant, il existe des solutions pour pouvoir s’en procurer à bas prix : le reconditionnement. Des téléphones modernes, fonctionnels et abordables, c’est possible en se dirigeant vers les smartphones reconditionnés.

Dans cet article, nous vous expliquons ce qui est entendu par cette appellation ainsi que les avantages de cette catégorie de produits. Nous aborderons également la fiabilité des téléphones reconditionnés.

Qu’est-ce qu’un téléphone reconditionné ?

Un téléphone reconditionné est un téléphone de seconde main qui a été testé, nettoyé et remis en état par des professionnels. Ils subissent toute une batterie de tests pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Ils sont ensuite remis dans une boîte individuelle accompagnés d’accessoires compatibles. Des entreprises comme Smaaart se sont spécialisées dans ce domaine.

Étant donné que ce ne sont pas des téléphones neufs, pourquoi ne disons-nous pas simplement « téléphones d’occasion » ? La raison est qu’il existe des différences entre un téléphone d’occasion et un téléphone reconditionné. Tous deux sont des produits de seconde main mais le téléphone d’occasion n’est pas remis en état de fonctionnement (il est vendu tel quel) et il n’est (généralement) pas garanti. Le smartphone reconditionné quant à lui dispose d’une garantie (de 6 à 12 mois en général) car il a été contrôlé et qu’il ne présente pas (ou plus) de dysfonctionnement.

Un téléphone reconditionné est-il fiable ?

Les téléphones reconditionnés sont garantis, cela car ils ont subi des contrôles à plusieurs niveaux (batterie, écran, etc.). C’est en soi un gage de fiabilité.

Les avis des consommateurs vont aussi dans ce sens puisque la plupart sont positifs et que de plus en plus de clients optent pour les produits reconditionnés.

Enfin, un autre indice de fiabilité est que les smartphones reconditionnés sont classés par grades. Généralement, les vendeurs les rangent en 3 grades suivant leur état.

Le grade premium indique un excellent état extérieur, ne présentant aucune trace d’utilisation. Le grande suivant, très bon état, signifie la présence de quelques marques d’utilisation minimes telles que des micro-rayures. Enfin, le dernier grade, bon état, est utilisé pour les smartphones présentant des marques d’usure plus importantes comme des rayures ou des éraflures.

Il est important de noter que les téléphones de chacun de ces 3 grades ont été remis en état et sont fonctionnels. Lorsqu’ils sont trop abîmés ou dysfonctionnels, ils sont envoyés au recyclage.

Reconditionnement et écologie

Les smartphones reconditionnés présentent l’avantage évident d’un prix bas pour des téléphones récents. Certains modèles peuvent être en effet proposés à 30 % de leur prix neuf. Mais ce n’est pas tout : le reconditionnement offre également l’avantage de diminuer l’impact négatif sur l’environnement. Le consommateur ne participera pas aux effets négatifs induits par la fabrication d’un nouveau smartphone (matières premières, transport…). Acheter un produit reconditionné contribue à limiter l’impact négatif sur l’écologie, à l’instar du recyclage.

Les téléphones reconditionnés ne sont certes pas des téléphones neufs, mais ils sont fonctionnels, garantis, moins chers et s’inscrivent dans une démarche plus écologique. C’est un bon plan à condition de se diriger vers un vendeur de confiance, professionnel, et faire attention aux arnaques et aux commerçants malhonnêtes.