Le boîtier est la matérialisation de l’unité centrale d’un ordinateur, abritant les principaux éléments qui le composent. En dehors de son rôle premier de protection des composants informatiques de cette unité centrale, le boîtier est également en charge de l’isolementphonique, de la ventilation ou encore de la protection contre les rayonnements électromagnétiques.

Les composants internes d’un boîtier

L’utilisateur a le choix entre différents types de boîtiers, notamment sa composition qui peut être en aluminium, en plexiglas, en plastiquedur ou en verretrempé. De même, il a le choix entre plusieurs formes et finitions, les modèles se sont largement élargis afin de satisfaire tous les goûts.

Le boîtier renferme l’unité centrale de l’ordinateur, autrement dit les composants essentiels pour un bon fonctionnement. On y trouve ainsi :

la carte mère

le processeur ou microprocesseur

le disque dur magnétique et SSD

un lecteur graveur de CD/DVD

une carte graphique ou vidéo

l’alimentation électrique

des entrées et sorties (ports USB…)

le ventilateur …

Le clavier, la souris et l’écran sont eux à part, contrairement au PC portable où tous ces éléments sont situés sous le clavier, le PC de bureau se compose de plusieurs pièces, comprenant donc l’unité centrale, l’écran et le clavier (+ la souris).

Les différentes tailles de boîtiers

Il existe différentestailles de boîtiers, chacun présentant des avantages et des inconvénients. Un grand boîtier, unegrandetour, permet un accèsfacile aux divers composants, un meilleur espacement et une meilleure ventilation. Il est aisé de changer une pièce ou d’installer une ventilation plus puissante par exemple.

A l’autre extrême on trouve les minitours, des boîtiers de très petites dimensions. Ils offrent l’avantage de tenir peudeplace, de rendre transportables facilement les disques durs internes, à l’instar du boîtier Asus qu’on peut glisser dans sa poche ou son sac à dos.

La ventilation

Comme nous l’avons vu plus haut, le boîtier abrite les différents composants électroniques de l’ordinateur, ces éléments sont amenés à atteindre des températuresélevées. D’où l’importance de la ventilation dans un boîtier. Pour assurer un bon refroidissement de l’ordinateur, il faut un grand nombre de ventilateurs, une entrée d’air à l’avant du boîtier avec un filtre à air amovible, et une sortie d’air à l’arrière.

Le problème du bruit

Vous l’aurez remarqué, certains PC sont très bruyants, cela est dû à la chauffe que subissent les composants et l’activation de la ventilation. Pour amoindrir les nuisances sonores de votre tour, voici quelques conseils :

Assurez-vous que le boîtier contient plusieurs ventilateurs , car plus il y en a, plus vite le PC sera refroidi et moins vous serez dérangé par le bruit de la ventilation ; la taille du ventilateur est également importante : un ventilateur de grande taille aura moins besoin de tourner et fera donc moins de bruit.

, car plus il y en a, plus vite le PC sera refroidi et moins vous serez dérangé par le bruit de la ventilation ; la taille du ventilateur est également importante : un ventilateur de aura moins besoin de tourner et fera donc moins de bruit. Optez pour un boîtier aux parois latérales intérieures recouvertes d’une mousse isolante .

. Évitez le plexiglas, préférez un boîtier en verre trempé, et le caoutchouc pour les emplacements dédiés aux disques durs.

Équipez votre boîtier de pieds anti-vibration.

Fixez votre disque dur avec des silent bloc …

L’entretien d’un boîtier PC

Un boîtier d’ordinateur tombe rarement en panne, et lorsque c’est le cas, on retrouve souvent les mêmes causes : présence de poussière, connectique défaillante, mauvais contact, ou accident domestique.

Afin d’éviter ces problèmes, il convient d’entretenirrégulièrement son boîtier en nettoyant l’intérieur et évitant l’accumulation de poussière, à l’aide d’un petit aspirateur et de bombes à air. Remplacez les pièces défectueuses, gardez un œil sur les ventilateurs qui peuvent très vite s’encrasser. Un boîtier bien entretenu peut durer très longtemps.