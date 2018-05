Catalogne : Quim Torra, indépendantiste pur et dur choisi par Puigdemont

L’homme désigné par Carles Puigdemont pour lui succéder à la tête de la Catalogne s’appelle Quim Torra. Un éditeur catalan, indépendantiste pur et dur mais sans expérience en politique. Pour rappel, Carles Puigdemont a été destitué de ses fonctions par le gouvernement espagnol qui a pris le contrôle direct de la Catalogne le 27 octobre, suite à la tentative de sécession de cette riche région du nord-est du pays, et convoqué de nouvelles élections.

Puis il a fui l’Espagne avant le déclenchement des poursuites judiciaires qui ont conduit en prison neuf autres dirigeants séparatistes inculpés comme lui de rébellion. Empêché par la justice de se faire réélire comme chef de l’exécutif depuis l’étranger, Puigdemont s’est résigné à laisser son fauteuil mais en choisissant un successeur gagné à sa cause et sans allégeance à aucun parti.

LIRE : Le Vénézuela, l’exil, le Maroc, la cuisine et moi

Quim Torra, 55 ans, large front dégarni et forte carrure, a défendu avec conviction la cause de l’indépendance de la Catalogne depuis son ralliement à Puigdemont. « Pas un instant nous ne pensons renoncer, pas même d’un millimètre, à défendre la justice, la légitimité et l’honorabilité de cette cause », avait insisté en mars dernier le nouveau député régional.

« C’est le candidat le plus radical qu’il pouvait trouver et le seul qui a accepté volontairement d’être sa marionnette », a lancé pour sa part Ines Arrimadas, chef du parti libéral Ciudadanos en Catalogne. Le Parti socialiste catalan a regretté dans un communiqué que le bloc indépendantiste ait choisi un candidat « avec l’un des profils les plus sectaires ».