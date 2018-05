C’était il y a 15 ans, aux alentours de 22 heures, dans la soirée du vendredi 16 mai 2003. Coup sur coup, une série de cinq attentats-suicides secouent la métropole économique, faisant 45 morts et plus d’une cinquantaine de blessés. Au restaurant Positano sis à proximité du consulat de Belgique, à l’hôtel Farah, à la Casa de Espana, au cercle de l’Alliance israélite et à l’ancien cimetière juif. Les attentats ont brisé la vie, jusque-là paisible, de nombreux Casablancais.

Les 14 auteurs ne sont autres que des jeunes du bidonville de Sidi Moumen à la périphérie de Casablanca, membres de la Salafiya Jihadiya, le groupe terroriste qui se disait affilié à Al-Qaïda.

15 ans après, les attentats du 16 mai ne sont pas près de se faire oublier. Il s’agissait des premières attaques terroristes au Maroc, perpétrées par les porteurs de la pensée islamiste radicale, le tout, dans le sillage des frappes du 11 septembre 2001 à New York qui avaient fait basculer les équilibres mondiaux, de l’Orient à l’Occident.