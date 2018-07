Une campagne sexiste veut rhabiller les femmes

Un signe bien dans l’air du temps – bien obscur, donc. Le hashtag #KouneRajal (« sois un homme ») fait des ravages en ce moment sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement sur Facebook.

Le mot d’ordre, lancé le 9 juillet dernier ? Que les hommes intiment à leur épouse, leurs sœurs, leurs filles, de porter une « tenue décente », et non des vêtements « serrés, choquants et provocants » et, surtout, qu’elles évitent de porter un maillot de bain pour aller se baigner.

Le tout, évidemment en plein été, sous la canicule.

La légitimation de ces messieurs décidément très pudibonds – mais pas envers eux-mêmes, cela s’entend- se veut religieuse : force hadiths du Prophète sont invoqués afin de justifier cette campagne encore inédite au Maroc.

Ces gardiens autoproclamés de la vertu et de ce qu’ils estiment être une conception toute particulière de la pudeur féminine ont fait des émules : plus de 13 000 internautes ont partagé la publication à ce jour…

Le hashtag continue d’ailleurs, à l’heure actuelle, à se propager et d’autres pages ont repris ce mot d’ordre et s’efforcent de le faire circuler sur la toile.

Mais quelques Marocains, peu oublieux de ce que leurs concitoyennes furent avant l’irruption du voile islamiste et autre burqa dans l’espace public, ont lancé un débat en s’insurgeant contre cette campagne sexiste.

Certains ont ainsi rappelé à ces amnésiques l’habillement des Marocaines citadines des années 60 et 70 : minijupes, robes à bretelles, talons hauts et bottes.

Un demi-siècle plus tard, la régression est palpable… A quand un hashtag #EduqueToi ? Peut-être qu’être homme, c’est justement cela ?