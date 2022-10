Ce n’est pas un scoop : les smartphones d’Apple sont chers ! D’ailleurs les smartphones en général, pas seulement chez Apple, atteignent chaque année de nouveaux records de prix. Si bien qu’il est devenu normal, dans l’esprit d’une bonne partie des consommateurs, de payer plus de 1000 euros pour un téléphone !

Néanmoins, l’avantage, lorsqu’un nouveau modèle sort, c’est que les versions précédentes voient leur prix baisser. C’est le cas pour l’iPhone 12 qui devient désormais plus abordable.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas parce qu’un nouveau téléphone sort que l’ancien devient obsolète. Ce qui compte ce sont les caractéristiques du téléphone, ses performances. Et c’est justement ce que nous allons voir ici avec l’iPhone 12

L’iPhone 12 64 Go : offres, caractéristiques, avantages et inconvénients

Écran Super Retina XDR 6,1 pouces

L’iPhone 12 est un smartphone 5G, permettant une connexion à vos données mobiles à une vitesse maximale. Il est équipé de la puce A14 Bionic, l’une des plus rapides sur le marché, rivalisant même avec des modèles de smartphones plus récents. Grâce à cette puce donc, et ses 4 Go de RAM, l’iPhone 12 offre une vitesse d’exécution des tâches très rapide. Vous pouvez naviguer, écrire, appeler, ouvrir plusieurs fenêtres…l’iPhone 12 sera au rendez-vous, il est très performant même pendant les sessions multi-tâches intensives.

L’iPhone 12 a un écran Oled 6,1 pouces (mêmes dimensions que l’iPhone 12 Pro). Il est léger (164g) et ses touches sont idéalement disposées. Ce qui donne une prise en main très agréable et une utilisation fluide, même à une seule main. De plus, l’iPhone est certifié IP68 et peut donc être plongé pendant 30 minutes dans une piscine.

Le bloc photo est composé de deux objectifs : un objectif grand-angle et un objectif ultra grand-angle, tous deux de 12 mégapixels. Pour la vidéo, l’iPhone peut filmer en 4k.

Son autonomie est plutôt satisfaisante avec près de deux jours en usage normal et une journée en usage intensif. Il est compatible avec la charge sans fil. Petit bémol : Apple a décidé de ne plus fournir de bloc charge, pour des raisons écologiques, seulement un câble USB-C. De plus, la charge est plutôt lente (entre 1h15 et 3h15 selon le bloc utilisé).

Points forts

5G



Excellentes performances



Autonomie correcte



Certifié IP68



Ecran Oled très bien calibré



Points faibles

Toujours pas de prise mini-jack ni adaptateur



Temps de charge plus long que les concurrents



Absence de chargeur lors de l’achat