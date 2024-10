Bien choisir ses fournitures de bureau pour faire des économies

Saviez-vous qu’en 2019, l’Université de Californie a mené une étude pour calculer les frais moyens qu’une entreprise américaine dépense dans les fournitures de bureau chaque année?

Résultat: 3% du chiffre d’affaires s’envole tous les ans dans le papier, les stylos, les imprimantes, les ordinateurs et autre matériel bureautique. Dit comme ça, cela peut paraître dérisoire, mais à l’échelle d’une multinationale, cela représente plusieurs centaines de millions d’euros.

A cet effet, il est important de faire les bons choix de consommation pour réduire ces dépenses. Voici donc quelques conseils pour faire des économies sur vos achats.

Le bon choix des appareils high-tech

Les équipements high- tech sont souvent les plus onéreux. C’est pourquoi il est important d’y porter une grande attention. Parmi eux, on peut compter :

Les ordinateurs : ils sont le premier outil de travail indispensable à tout employé de bureau. Il est utile dans la plupart des tâches et ne peut être remplacé par aucune autre machine. Cela dit, il ne faut pas choisir n’importe lequel. Les moins chers du marché sont souvent très peu performants et ne sont pas suffisants pour utiliser certains logiciels. De plus, ils sont moins durables et peuvent rapidement nécessiter d’être remplacés ou réparés. Ils sont donc meilleurs marché sur le court terme, mais s’avèrent en réalité plus chers sur le moyen ou long terme.

Les imprimantes et photocopieuses: Aucun bureau sans au moins une imprimante. Et son choix doit être fait astucieusement. Celles qui fonctionnent avec la technologie à jet d’encre sont moins chères que l’imprimante laser. Cependant, il faut prendre en considération le fait que leur coût d’impression est bien supérieur. Ce qui veut dire que si vous l’utilisez beaucoup, le laser sera au final moins coûteux que le jet d’encre.

Les autres éléments composant tout le matériel informatique : Les câbles, les boîtes de stockage, les disques durs externes… Tous ces éléments représentent un budget considérable. Bien qu’il soit difficile de vous donner des conseils précis pour chaque type de matériel car ils sont très nombreux et pas toujours nécessaires, retenez bien un conseil : il vaut toujours mieux mettre le prix dans un objet de qualité et le garder de longues années, plutôt qu’acheter le plus économique et finir par le remplacer rapidement à cause de pannes incessantes.

L’achat de fournitures en gros

Concernant les fournitures telles que les feuilles, les stylos, les pots à crayons, les feutres pour tableau blancs, les indélébiles, les cartouches d’encre, les cahiers, les classeurs… Bref, tout ce dont vous pouvez avoir besoin au quotidien, il est fortement recommandé de passer des commandes auprès d’un marchand de gros. Encore une fois, la facture sera plus grosse, mais le prix de revient pour chaque article sera beaucoup plus intéressant. C’est,une fois de plus, un investissement sur le plus long terme.

Trouver du mobilier d’occasion

Enfin, concernant le mobilier, vous pouvez tout à fait acheter un lot de bureaux, d’étagères ou d’armoires de rangement d’occasion. Les liquidations de société sont assez régulières et l’on peut aisément trouver des lots de meubles pouvant avoir une seconde vie. A vous de dénicher les bonnes affaires et d’en profiter!