Connaissez-vous EcoFlow ? C’est un fabricant de stations électriques portables (aussi appelé générateur électrique, groupe électrogène solaire ou encore batterie nomade), qui a su séduire par son innovation et ses produits de qualité.

S’il est vrai que quelques mois en arrière, posséder une station électrique chez soi ne semblait pas tellement à l’ordre du jour, force est de constater qu’aujourd’hui, les choses ont changé. Entre le discours d’Emmanuel Macron sur la sobriété énergétique, la guerre qui se prolonge en Ukraine et le cours du prix de l’énergie – et l’électricité en particulier – qui atteint des niveaux mirobolants, il apparaît qu’une batterie de secours à la maison ne semble plus tellement une idée farfelue, étant donné que les coupures de courant ne sont plus si incertaines à présent.

Dans ce contexte,nous aimerions vous présenter une série de stations électriques conçues par le jeune fabricant EcoFlow, une société créée en 2017, qui compte parmi les grands noms du marché aujourd’hui. Avec plus de 500 000 utilisateurs et une présence dans plus de 85 pays, c’est une entreprise qui a su convaincre par ses innovations et sa communication axée notamment sur le respect de l’environnement. En effet, les batteries EcoFlow présentent l’avantage d’être rechargeables via des panneaux photovoltaïques. Ce sont des générateurs solaires que cette entreprise propose, des stations que l’on peut aussi bien recharger sur une prise électrique murale que grâce aux rayons du soleil. Cela explique certainement son succès et l’intérêt que les consommateurs lui portent.

Nous vous présentons dans cet article 4 modèles de batteries solaires EcoFlow de la série Delta.

Pour ce faire, nous comparerons ces 4 stations en nous basant sur les critères de capacité, de puissance d’entrée et de sortie, l’entrée solaire, le poids et bien évidemment le prix.

Comme tout produit, il ne faut pas nécessairement chercher à acquérir le plus puissant, ou le plus/moins cher, il faut plutôt bien observer les critères de chacun afin d’opter pour celui qui vous correspond le mieux. Choisissez celui qui est en accord avec votre mode de vie, vos besoins, vos moyens.

Pourquoi il est avantageux de posséder une batterie / groupe électrogène solaire EcoFlow ?

Posséder une batterie Ecoflow c’est avoir à sa disposition une source d’énergie alternative.C’est très utile à la maison pour : conserver ses produits congelés à l’abri de la chaleur le temps d’une panne électrique ; garder les médicaments au frais ; disposer d’un moyen pour recharger son ordinateur et téléphone, etc.

D’autre part, cela se révèle très pratique lors des sorties : pour recharger son smartphone, ordinateur, liseuse… lorsque vous êtes à la plage, à la montagne ou en randonnée.

L’avantage de la batterie EcoFlow par rapport au groupe électrogène à essence est notamment sa portabilité. La batterie est beaucoup moins encombrante, plus compacte, facile à transporter et également moins polluante.

La batterie EcoFlow est aussi plus pratique qu’un système de panneau solaire bien plus complexe composé de panneaux solaires, d’un condensateur et d’une batterie de recharge. Elle est également plus rapide lors de la charge. EcoFlow a misé sur la simplicité et l’efficacité.

EcoFlow n’est pas un produit à la portée de tout le monde. Cet effort d’innovation qu’ils ont fourni, cette praticité et l’attention apporté aux effets sur l’écologie se répercutent sur son prix. Selon le budget de chacun, et sa sensibilité à la cause environnementale, certains se dirigeront peut-être plus facilement vers les groupes électrogènes.

Cependant, en termes de diversité d’utilisation (maison, sortie, camping car…) EcoFlow offre plus de possibilités et de confort qu’un groupe électrogène ou un système complexe de panneaux solaires.

Ceci étant dit, commençons !

1 – La Batterie EcoFlow DELTA : pour la maison et l’extérieur

353 Commentaires ECOFLOW Générateur Solaire Portable DELTA 1260Wh, Avec Une Puissance de Sortie de 1800W, De 0 à... 【Charge rapide】Grâce à la technologie X-Stream, DELTA est une station électrique portable qui peut passer de 0 à 80 % de batterie en 60 minutes. La batterie peut être entièrement chargée...

【Alimentez la plupart de vos appareils】Avec une puissance de sortie de 1 800 W et 11 prises disponibles, la station peut très simplement servir de générateur d'extérieur pour 90 % des...

【Passez au solaire】Les générateurs solaires permettent de stocker l'énergie dans le respect de l'environnement. Qu'il s'agisse de panneaux solaires EcoFlow ou de produits de fabricants tiers,...

C’est une batterie peu encombrante, de 14 kg pour une capacité de 1,2 kWh. Facilement transportable, elle a été conçue pour pouvoir recharger vos appareils où que vous soyez. Elle se distingue par une vitesse de recharge particulièrement élevée, allant jusqu’à 2 ou 3 fois plus vite que la plupart de ses concurrentes. Elle peut atteindre 80 % de sa capacité de charge en moins d’une heure. Malgré cela, sa capacité de 1,2 kWh lui permet d’alimenter des appareils pendant des heures.

De plus, cette station peut également prendre en charge de gros appareils, comme des outils de bricolage, allant jusqu’à 1800 W. A ce niveau, elle est considérée comme la station électrique portable la plus puissante pour sa taille. C’est l’un des intérêts majeurs des batteries EcoFlow : leur capacité à faire tourner des appareils puissants malgré leur taille compacte.

La station DELTA peut être rechargée à l’aide de panneaux solaires. Il faut compter aux alentours de 4 heures pour une recharge complète (selon les panneaux utilisés). Vous pouvez donc la recharger pendant une sortie en nature, ou à la plage pour travailler sur votre ordinateur.

Si vous voyagez, vous pouvez également la recharger en la branchant sur le port de votre voiture.

Enfin, la station DELTA accepte jusqu’à 11 appareils simultanément via des prises CA, CC ou USB. Générateur très pratique donc en cas de survenue d’une panne.

Offrant l’avantage de ne pas polluer, ne pas émettre de gaz toxiques, de pouvoir faire tourner des appareils puissants, de disposer d’une réserve d’énergie à tout moment, le prix de la batterie reste tout de même relativement proche de certains groupes électrogènes à essence modernes.

Prix : 1449 €

2 – La Batterie EcoFlow DELTA Max : pour faire tourner vos appareils puissants en cas de coupure électrique

255 Commentaires EcoFlow DELTA Max 2016 Wh Générateur solaire avec 4 sorties CA 2400 W (surtension de 4600 W) pour... [Grande capacité extensible] : Générateur d'énergie de batterie extensible de 2016 Wh. Deux batteries supplémentaires peuvent être connectées pour obtenir l'incroyable capacité de 6048 Wh.

[Plusieurs méthodes de charge] : plus qu'un générateur solaire. Charge via CA, énergie solaire, véhicule ou avec EcoFlow Smart Generator. Se recharge complètement en 1,6 heures via les prises...

[Alimentation à pratiquement n'importe quel appareil]: Sortie de 2400W pour alimenter jusqu'à 13 appareils à la fois. Alimentation des appareils de 3000 W en activant X-Boost. Générateur...

DELTA Max est dotée d’une capacité de 2 kWh évolutive jusqu’à 6 kWh. En cas de panne, elle ferait un très bon relais pour assurer l’alimentation de secours dans votre foyer. Son poids de 22 kg en fait une station facile à déplacer d’une pièce à l’autre et sa double charge permet une recharge très rapide puisqu’en une heure seulement elle peut atteindre 80 % de sa charge complète.

Il est également possible de la charger avec des panneaux solaires, offrant une entrée solaire de 800 W maximum.

La technologie X-Boost d’EcoFlow (en option) permet à la station DELTA Max d’alimenter de gros appareils de 3000 W ; votre réfrigérateur par exemple pourra être pris en charge de même que votre sèche-linge et autres appareils de votre domicile.

La DELTA Max est principalement conçue pour rester à l’intérieur d’une maison (ou d’un camping car), et être activée en cas de problème électrique. C’est un générateur de secours que vous pouvez facilement installer dans une pièce ou dans un placard étant donné son petit gabarit.

Prix : 2299 €

3 – La Batterie EcoFlow DELTA Pro : la batterie de secours idéale pour la maison

84 Commentaires Générateur d'énergie portable Ef Ecoflow Delta Pro Batterie pour la maison extensible 3,6 kWh -... [Grand écosystème extensible] : Batterie pour la maison qui peut étendre la capacité de 3,6 à 25 kWh avec des batteries supplémentaires, les générateurs intelligents EcoFlow Smart Generator et...

Sortie inégalée de 3600 W : Un générateur d'énergie pour vos appareils pendant une panne de courant. Fournit une alimentation à des appareils de 4500 W avec X-Boost. Suffisant pour les...

[5 méthodes de recharge] : Choisissez entre la station de recharge pour véhicule électrique, les panneaux solaires, les prises murales, le générateur intelligent pour l'extérieur ou une prise de...

La DELTA Pro dispose d’une capacité de 3,6 kWh contenu dans un boîtier de 45 kg. C’est la station la plus lourde et la plus puissante de la série. Evolutive, elle peut atteindre les 25 kWh avec des batteries supplémentaires et seulement 1,9 heures pour atteindre la charge complète.

En plus d’être rechargeable via l’énergie solaire, ce modèle peut également être chargé dans une borne pour véhicule électrique.

Sa batterie LFP peut aller jusqu’à 6500 cycles, donc des années d’utilisation avant d’atteindre 50 % de sa capacité.

DELTA Pro fournit de l’énergie en cas de panne, mais également au dehors, pour un camping-car, pour du bricolage en extérieur, etc.

Enfin, parmi ses autres caractérisitiques, elle peut être contrôlée à distance via l’application ou une télécommande.

Prix : 3999 €

4 – La Batterie EcoFlow DELTA Mini : celle qu’il vous faut pour vos sorties en plein air

215 Commentaires Le générateur d'énergie portable EcoFlow DELTA mini 882 Wh alimente jusqu'à 9 appareils avec une... [Énergie dans une taille réduite] : DELTA mini est un générateur d'énergie de batterie de 882 Wh dans un design léger de 23,6 lb (10,7 kg). Fournit de l'énergie dans n'importe quel espace...

[Alimentation à pratiquement n'importe quel appareil] : la sortie CA de 1400 W et les 9 ports permettent de fournir de l'alimentation à des appareils tels que les ordinateurs portables, les...

[Charge X-Stream + solaire] : générateur d'énergie à charge rapide qui atteint 80% en moins d'une heure. En outre, il peut être utilisé comme générateur solaire pour obtenir une charge solaire...

C’est la plus légère de la série, avec 11 kg et une puissance de 882 Wh. Facile à emporter lors de vos déplacements, et pratique à ranger, elle peut néanmoins alimenter un grand nombre d’appareils électroniques avec une puissance de sortie de 1400 W, et jusqu’à 9 appareils simultanément.

Idéale pour les petites pannes de courant ou les sorties en plein air, elle possède une entrée solaire de 300 W maximum. Elle vous sera utile pour recharger vos téléphones portables, vos ordinateurs, liseuses, glacières électriques et tout autre objet électrique que vous emportez avec vous. Vous n’aurez plus à vous priver de vos appareils à cause d’une sortie dans la nature. Même en étant à la plage ou en pleine montagne, vous aurez toujours la possibilité de travailler sur votre ordinateur, lire un livre sur votre liseuse et tenir vos boissons au frais.

La charge est rapide : 1,6 h sur prise murale et entre 3 à 6 h sur panneau solaire.

Prix : 1099 €