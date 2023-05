Pour être concurrentiel, une entreprise doit s’entourer des meilleurs collaborateurs. Chaque organisation souhaite dénicher les meilleurs talents afin qu’ils mettent leurs compétences à profit. Cependant, c’est loin d’être une mission aisée que de trouver le candidat idéal.

C’est la raison pour laquelle bon nombre d’entreprises préfèrent se tourner vers un des chasseurs de têtes pour leur recrutement. Si l’appellation peut paraître ambiguë et renvoyer à une imagerie de roman policier, on se situe toujours dans le domaine économique et professionnel. Nous vous expliquons de quoi il retourne dans cet article.

Qu’est-ce qu’un cabinet de chasse de tête ?

Un cabinet de chasse de tête est une entreprise qui s’occupe du recrutement d’un certain type de profils pour le compte d’une entreprise cliente. Il s’agit d’une équipe de consultants en recrutement, qui travaille en étroite collaboration avec une entreprise à la recherche d’un profil d’employé bien particulier, généralement difficile à trouver. La difficulté peut résider dans la zone géographique donnée, des compétences et expertise rares ou une pénurie dans le métier.

Ce cabinet envoie des chasseurs de têtes pour dénicher ces talents, qui en règle générale sont des cadres hautement qualifiés, des experts aux compétences spécifiques, en se basant sur leur réseau et leur savoir-faire.

Comment fonctionne un cabinet de chasse de têtes ?

Le cabinet de chasse de têtes commence par réaliser un bilan du profil et des compétences recherchés avec l’entreprise demandeuse. Ils évaluent clairement leurs besoins et leurs attentes pour être sûr d’y répondre efficacement. Une fois que le point est fait sur le poste à pourvoir et les qualifications requises, les chasseurs de têtes du cabinet partent en mission pour trouver le profil correspondant. A l’aide d’outils de recherche propres et d’un réseau développé au fil de leur activité, ils trouvent et approchent les profils correspondants. Ils évaluent ensuite en détail la concordance par rapport aux critères de sélection de l’entreprise et les présentent à cette dernière si c’est concluant.

Quelle est la différence avec un cabinet de recrutement ?

La différence majeure entre un cabinet de chasse de têtes et un cabinet de recrutement est le mode opératoire. Tandis qu’un cabinet de recrutement classique publie une offre d’emploi et attend de voir des candidats postuler, le chasseur de tête va plutôt utiliser son réseau pour identifier un profil en adéquation avec les critères de recherche et le contacter lui-même, sans attendre qu’il postule.

De plus, le cabinet de chasse de tête est souvent spécialisé dans la recherche de profils hautement qualifiés. Les entreprises lui font confiance pour dénicher des talents rares.

Les avantages du cabinet de chasse de têtes

Une entreprise trouvera plusieurs avantages à s’orienter vers un chasseur de têtes pour effectuer son recrutement, notamment :

une recherche efficace

un accès à des profils et des talents hautement qualifiés

une confidentialité, notamment vis-à-vis de la concurrence

un gain de temps dans sa recherche

etc.

En bref

Les cabinets de chasse de tête sont une option avantageuse pour les entreprises à la recherche de talents pour son organisation. Grâce à leur réseau et leur expertise de terrain, les chasseurs de têtes sont particulièrement efficaces dans la recherche de profils hautement qualifiés. Ils collaborent de manière étroite avec l’entreprise cliente tout en préservant leur confidentialité.