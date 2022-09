Bon plan iPhone SE d’Apple : Promo de -173€ pour les French Days

Ceux qui sont habitués aux iPhone, iPad ou aux Mac le savent : Apple n’est pas friand des promotions. Que ce soit sur leur site ou en boutique, ils ne proposent pas de réductions sur leurs produits : ils aiment les prix fixes !

A l’occasion des french days, cette période exceptionnelle de promotion qui n’a lieu qu’une fois par année, c’est le moment de profiter de réductions sur les iPhone qui sont exceptionnellement en promotion !

Si vous envisagez de changer de téléphone et recherchez un iPhone pas cher, c’est l’occasion d’en profiter. Profitez de cet événement de courte durée pour vous offrir un smartphone de chez Apple avant qu’il ne soit trop tard.

Nous sommes partis à la recherche des meilleurs offres et avons sélectionné pour vous l’iPhone SE 2022 64 Go à prix réduit !

L’iPhone SE 2022 64 Go à 386,99 au lieu de 559€ !

L’iPhone SE 2022 64 Go noir est équipée d’une puce A15 bionique qui apporte fluidité et rapidité d’exécution. Sa batterie améliorée peut se recharger jusqu’à 50 % en 30 minutes. Elle peut se recharger via un adaptateur ou sans fil et peut passer en mode Smart Data pour préserver l’autonomie.

L’iPhone SE 2022 64 Go offre un rendu plus fluide et harmonieux ; en 5G le rendu est vraiment agréable, avec moins de latence et une haute définition lors des appels FaceTime.

Étanche, l’iPhone offre une résistance remarquable à l’eau. Ne soyez plus inquiété si vous renversez du soda ou du café sur votre smartphone. Il est également doté d’une protection anti-poussière et résiste très bien aux éclaboussures.

Niveau résolution, le smartphone applique méthodiquement les bons réglages afin d’avoir un rendu naturel sur les teintes du ciel etc. La qualité vidéo est particulièrement impressionnante captant les détails et les contours même quand il fait sombre.

Le bouton principal est toujours présent dessus, avec la Touch ID pour accéder plus rapidement aux apps de manière sécurisée.

Pour profiter de l’offre avant qu’il ne soit trop tard c’est par ici. Economisez 15€ de plus avec le code RAKUTEN15 et offrez-vous l’iPhone SE 2022 à 384,99€, soit une économie totale de 174€ !

Vous avez besoin de plus de mémoire sur votre smartphone ? Voici l’iPhone SE2022 128 Go noir à 495,99€ au lieu de 629€ !

Avec le code RAKUTEN15 payez-le encore moins cher à 480,99€ !

Découvrez également les offres French Days sur les MacBook Apple (jusqu’à -350€).