Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de la période exceptionnelle des french days. Si vous ne connaissez pas, c’est une opération de promotion que réalisent les marchands une fois par an seulement, pendant une durée très courte. Cette année, découvrez des offres exceptionnelles sur divers produits, du 23 au 26 septembre.

Une grande variété de produits sont mis en promotion à l’occasion de cette opération. Dans cet article nous allons nous intéresser aux smartphones de la marque Apple. Etant donné que sur son site ou dans ses boutiques, le géant américain ne propose pas de réductions, même pendant la période des soldes, c’est le moment pour vous d’en profiter pour changer votre iPhone ou peut-être même acheter un smartphone à la pomme croquée pour la première fois.

Nous avons sélectionné pour vous des offres de plusieurs sites pour vous donner un choix parmi divers modèles d’iPhone.

Apple iPhone 11 64 Go : 80€ de promotion

Chez Darty, vous pouvez économiser 80€ sur l’iPhone 11 64 Go grâce à une réduction de 13 %.

Le smartphone fonctionne sous IOS 13 avec une réception 4G+. Son écran tactile mesure 15,4 cm (6,1’’) et il est boosté par un processeur A13 Bionic. Sa capacité de stockage est quand à elle de 64 Go.

Pour profiter de la promotion et le commander pour 509€ au lieu de 589€ c’est par ici.

Apple iPhone 12 128Go et iPhone 12 mini 128 Go : 93€ de promotion

Le géant Amazon quant à lui propose deux iPhone 12 et 12 mini avec des économies de 93€ et 50€.

L’iPhone 12 128 Go mesure 6,1 pouces et fonctionne sous IOS 14. Il équipée pour la technologie 5G et sa capacité de stockage atteint les 128 Go. Avec une mémoire vive de 4 Go l’iPhone 12 procure une expérience fluide et rapide.

Pour commander l’iPhone 12 128 Go à 76626€ au lieu de 859€ et économiser 93€ cliquez sur le lien ci-dessous.

L’iPhone 12 mini 128 Go vous offre sensiblement les mêmes caractéristiques que son grand frère dans un modèle plus compact de 5,4 pouces.

Pour commander l’iPhone 12 mini 128 Go à 689€ au lieu de 739€ et profiter de la réduction de 7 % c’est par ici.

Apple iPhone 13 256 Go et iPhone 13 mini 256 Go : 113€ de promotion

Si vous recherchez un iPhone encore plus récent, vous pourrez passer par Rakuten qui propose les iPhone 13 et 13 mini avec des réductions de 9 et 10 %.

Cette génération plus récente fonctionne sous IOS 15, est équipée de la technologie 5G et est boosté par un processeur 6 coeurs !

En plus de la réduction de 9 % vous pouvez économiser 15€ supplémentaires avec le code promo RAKUTEN15 et vous offrir l’iPhone 13 256 Go pour 81990€ au lieu de 92895€, soit une économie de 109€ !

Si vous préférez la version compacte, vous pouvez acheter l’iPhone 13 mini 256 Go en profitant d’une réduction de 10 % et une réduction supplémentaire de 15€ avec le code RAKUTEN15 et ainsi économiser 11495€ en payant 914€ au lieu de 102895€ !

Voici le lien pour la commande.