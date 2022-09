Le phénomène de vente que nous traversons actuellement avec les French Days entraîne une véritable frénésie d’achat. Des occasions plus qu’intéressantes vous sont données à ce jour. Dans cette optique particulière, Dell met en avant son écran de haute qualité S2722QC USB-C 27’’ 4K UHD (3840×2160) au prix attractif de 329,99 euros au lieu de 395,71 euros. En découvrant ses aptitudes, c’est tout un volet technologique qui s’ouvre à vous.

L’écran Dell S2722QC USB-C 27″ 4K UHD : 70€ de Promo

Cet écran d’une taille de 27 pouces offre à la vue un champ de vision tout à fait optimal. Ses dimensions confèrent un grand confort visuel rendant ainsi plus agréable la prolongation du temps de l’acte de visualisation. Établi sur un Type HD : Ultra HD 4K, il possède une technologie d’affichage LCD. Son temps de réponse est de 4 ms avec un format image de 16:9. Muni de hauts parleurs intégrés ainsi que d’une dalle antireflet, cet écran ingénieux apporte 4 fois plus de détails grâce à sa résolution UHD et sa prise en charge HDR. Le rendu des couleurs sur angle de vue y est sublimé par les technologies IPS et sRVB, élevées à hauteur de 99%. Sa fluidité est autrement assurée en tous moments par l’induction de l’AMD FreeSync au taux d’actualisation pouvant atteindre un maximum de 75 Hz.

Des choix polyvalents

Si vous souhaitez découvrir l’ensemble des promotions avancées par la gamme Dell, vous avez aussi la possibilité de parcourir ce lien.

Le temps est bien choisi pour changer l’écran de votre PC. Vous pouvez aussi choisir tout simplement de vous en procurer un nouveau aux vues de l’opportunité qui s’offre à vous. Dell expose ainsi ce qui devrait contenter un large public. Les amateurs Geek de technologies récentes tout comme les adeptes des designs de hauts niveaux ont un intérêt à la connaissance des diverses technologies incorporées dans le S2722QC USB-C 27’’ 4K UHD (3840×2160) ainsi qu’aux autres modèles semblables.

Si vous êtes bien dans l’air du temps, vous l’aurez compris, les French Days constituent véritablement des temps forts de l’année. Nous engageons ainsi nos lecteurs dans des prix attractifs attenants à des produits très en vogue.