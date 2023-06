Vous voulez savoir ce qu’offre un service de conciergerie Airbnb pour simplifier la location saisonnière ? Vous êtes en recherche d’une solution de gestion locative périodique pour louer votre logement ? Le service proposé par Airbnb planifie votre bail par l’intermédiaire d’une plateforme performante et d’acteurs qualifiés. C’est tout un réseau de contacts et de professionnels qui se déploie pour trouver le locataire qui répond à vos exigences. Que vous soyez un particulier, une structure hôtelière ou un investisseur, Airbnb s’adapte à votre demande.

Service de conciergerie Airbnb : un gain de temps sur le terrain

Confier son bien à un service de conciergerie vous évite de perdre beaucoup de votre temps. En effet, cela vous libère de toute une série de démarches vous rendant dépendant de votre logement. Un service de conciergerie Airbnb prend à son compte l’accueil des visiteurs. Elle va à ce titre effectuer à votre place ;

les visites de votre habitat

mettre en valeur votre logement

renseigner

dresser un état des lieux

donner et récupérer les clefs de chez vous

faire le ménage à la sortie des occupants

Le service de conciergerie Airbnb accompagne votre projet efficacement à chacune de ses étapes. En cas de problème rencontré avec l’occupant ou pour toute autre raison, le service agit et gère tout type de situation. Une assistance 24h/24 et 7j/7 permet de gérer ce genre de dysfonctionnement. Vous n’avez donc à vous soucier de rien.

Le service de conciergerie Airbnb digitalisé met en place pour vous une dynamique locative

Avec son réseau puissant, le service de conciergerie Airbnb maximise votre projet. Si vous apparaissez toujours vous en tant qu’annonceur, c’est elle qui prend à sa charge le développement de votre activité. Elle va pour cela veiller à ;

la création de votre annonce et sa pertinence

être en contact sur la plateforme avec les voyageurs

planifier les réservations

éviter au maximum le phénomène de vacance locative

proposer un tarif de location saisonnière en adéquation avec le principe de l’offre et de la demande

Vous l’aurez certainement compris, toutes ces diverses tâches professionnelles prennent du temps pour leur mise en œuvre. C’est pourquoi vous êtes pris en charge à 100% ce qui évite à votre projet de prendre la mauvaise direction.

Plus de services

Au-delà des facteurs essentiels de la gestion locative de saison, le service de conciergerie Airbnb procure d’autres avantages. Il permet aussi un accès de votre équipe à l’état de votre annonce. Celle-ci peut être activée/désactivée, masquée ou bien être mise en veille. Vous pouvez également rendre votre équipe apte à répondre aux commentaires clients sur la plateforme et aptes à résoudre les réclamations. Par ailleurs, on peut aussi habiliter la conciergerie Airbnb à contrôler les revenus provenant de la réservation en ligne. Ce sont donc de très vastes tâches de travail qui s’offrent à vous et qui utilisent de nombreux paramètres pour mieux vous servir.

Mettre entre les mains d’experts du domaine votre location saisonnière apparaît vraiment comme une perspective intelligente. Elle vous permet d’optimiser votre projet tout en vous tenant au plus près de la demande.