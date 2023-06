Les avantages de la location d'un monte-escalier électrique

Si vous n’avez besoin que momentanément d’un monte-escalier électrique, la meilleure solution qui s’offre à vous est alors la location. En effet, elle vous permet d’avoir recours à une installation de qualité adaptée aux personnes handicapées sans engager de frais importants. Vous apporterez ainsi une véritable structure PMR au sein de votre habitation et donnerez un accès sécurisé à votre étage.

Louer un monte-escalier électrique : une solution idéale pour son budget

Louer un monte-escalier électrique peut répondre à diverses situations et à moindre coût. Il se peut par exemple que vous recevez au cours de l’année une personne de votre famille à mobilité réduite. Vous voudriez alors lui réserver le meilleur accueil mais ne souhaiteriez pas non plus investir dans un projet d’installation pérenne. C’est la raison pour laquelle l’offre locative s’adapte le mieux à votre problématique. Elle intervient uniquement sur une période donnée et vous libère à posteriori de vos charges. La location de ce type de matériel va ainsi pouvoir rendre les déplacements de votre hôte plus étendus. Et c’est tout à votre honneur que vous pourrez ainsi lui accorder un accueil des plus favorables.

La location d’un monte-escalier électrique pour tester le produit

Il se peut également que vous ayez envie d’acheter un monte-escalier électrique pour vous-même. Vous n’êtes peut-être pas dans un besoin immédiat et prévoyez cela pour plus tard. Seulement, vous ne savez pas si vous pouvez vous fier à ce type d’installation qui par ailleurs représente un certain budget. C’est pourquoi, le louer dans un premier temps est une alternative judicieuse qui va vous permettre d’essayer d’abord le produit. Si votre expérience utilisateur est satisfaisante, vous pourrez alors vous engager dans un acte d’achat sereinement.

Un seuil minimum d’un mois pour la location du monte-escalier électrique

Avec un laps de temps d’un mois d’installation du monte-escalier électrique, vous garantissez une opération dans un délai très raisonnable. Libre à vous ensuite de prolonger ou non cette durée. Un mois représente un temps qui permet de couvrir l’accueil d’une personne ou pour garantir sa propre expérience. Sachez par ailleurs qu’une fois le délai convenu expiré, vous n’avez aucune dépense pour le démontage du monte-escalier électrique. Tout ce service est inclus dans notre offre. Nous viendrons donc le récupérer gratuitement dès que vous n’en aurez plus besoin.

Un problème intervient sur le monte-escalier électrique ? Pas d’inquiétude, nous prenons en charge toute la maintenance !

Un autre point fort dans la démarche locative du monte-escalier électrique est au niveau de son état de fonctionnement. Si un quelconque problème venait à se produire, nous dépêchons à votre service une équipe pour effectuer un dépannage. Et cela, sans aucun frais supplémentaires de votre part, puisque ceci fait partie de notre engagement initial envers vous. De plus, soyez assurés en tout temps puisque nous intervenons même au cours de la nuit. Notre service de dépannage à domicile reste effectivement ouvert 24/24 h.

Planifiez avec nous les meilleures modalités de réception de nos équipements afin de vous faciliter la vie ou bien celle de vos proches ! Nous savons aussi répondre aux situations d’urgence pour nos clients !