Découvrez les avantages et les inconvénients de la trottinette électrique et faites le meilleur choix

La trottinette électrique, comme la Xiaomi m365 Pro (en photo ci-dessous), est un moyen de déplacement de plus en plus en vogue dans nos sociétés. Pratique, légère et économique, elle s’emmène partout et ne demande presque aucun effort. La trottinette électrique n’est plus seulement réservée aux enfants, les adultes s’y mettent et il n’est pas rare de voir un cadre supérieur se rendre au bureau avec. Nous allons voir dans cet article quels sont les avantages et les inconvénients de cette trottinette.

Commençons par les avantages de cette trottinette :

1- Elle est économique.

Bien plus économique que la voiture ou bien les véhicules motorisés à deux roues, elle offre l’opportunité de se déplacer sans transpirer à grosses gouttes et éviter d’arriver à notre lieu de rendez-vous ou au travail tout en sueur. De plus, elle permet de parcourir une distance relativement conséquente sans avoir besoin de la recharger. Bien sûr son autonomie dépend des modèles et il faudra prendre cet aspect en considération lors de votre achat.

2- Elle est écologique.

Contrairement aux véhicules à essence, elle ne produit pas de gaz à effet de serre. Elle est donc idéale pour protéger l’environnement.

3-Elle est pratique

Elle est légère et très commode. On peut la plier et la déposer à peu près partout et c’est certainement un des plus grands avantages de ce moyen de transport. Même en cas de panne, on peut la porter sous le bras et prendre le bus ou n’importe quel transport, ce qui n’est pas le cas pour les autres moyens de locomotion motorisés. Autre point positif : on peut la charger un peu partout !

4- Elle vous fera gagner du temps !

En effet, elle peut circuler sur les trottoirs. Avec une trottinette électrique, pas de risque de rester coincé dans les embouteillages et les trajets en ville seront bien plus fluides.

5- Elle est sécurisée.

Les modèles contemporains sont de plus en plus sophistiqués et disposent de freins électriques, de feux de freinage et d’amortisseurs. Bien sûr, il vaut tout de même mieux porter un casque pour éviter tout accident grave et rester prudent dans tous les cas.

6- Elle est accessible.

Si vous ne disposez pas d’un budget suffisant pour acheter une voiture ou bien un deux-roues motorisé, alors la trottinette électrique s’avère bien plus accessible en terme de pris et représente donc une excellente alternative.

7- elle permet de travailler son équilibre.

Puisqu’il faut rester debout, il est évident que notre équilibre entre en jeu lorsque l’on se déplace en e-trottinette. Ceci est un excellent moyen de travailler sa posture et son équilibre.

Vous l’aurez compris, la trottinette électrique est un fabuleux moyen de transport. Mais avant de vous lancer dans l’achat de cette petite merveille, il faut prendre en considération quelques inconvénients.

Les inconvénients de la trottinette électrique

1- Elle ne permet pas d’aller à vive allure.

Il est évident que vous n’irez pas à 100km/h avec une trottinette électrique, ce serait extrêmement dangereux. En fonction des modèles la vitesse maximale peut varier mais ne comptez pas sur cet engin pour traverser votre ville en un temps reccord.

2- Le temps de charge.

Pendant qu’elle charge, il est impossible de s’en servir. De plus ce temps de charge peut être plus ou moins long. Il faudra donc prévoir tous vos déplacements en avance pour être sûr de ne pas tomber en panne en chemin.

3- Certains pays l’interdisent dans les villes.

C’est le cas par exemple au Royaume-Uni où la loi interdit tous déplacement en trottinette électrique dans ses villes. Cela dit, pour l’instant, c’est le seul pays à avoir instauré cette loi.

4- Elle ne permet pas de parcourir de longues distances.

Son autonomie est limitée. Et même si on peut la recharger un peu partout, il faut quand même toujours avoir un spot avec des prises électriques sur notre chemin. Il ne faut donc pas envisager ce moyen de transport si vous vivez à la campagne et que vous voulez circuler d’un village à l’autre, au risque de tomber en panne au milieu de nulle part…

Ces inconvénients ne sont pas énormes par rapport à ses nombreux avantages, mais il reste important de les connaître afin de ne pas se précipiter dans l’achat d’une machine qui ne pourrait pas nous convenir.