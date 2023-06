Attirer l’attention d’un prospect et la focaliser sur vos produits mis en vente est une opération qui relève d’un véritable professionnalisme. C’est la raison pour laquelle, lorsque l’on veut voir augmenter ses ventes, il faut contacter une agence de génération de leads. Elle va cibler de manière intelligente et pragmatique vos clients potentiels. Nous vous clarifions son plan d’action qui a pour finalité de vous valoriser sur le web.

Le SEO : domaine incontournable et en plein essor pour la quête de génération de leads

Trouver de nouveaux acheteurs passe nécessairement par un ciblage qualitatif. Cela est l’objectif majeur du référencement naturel (SEO). Il va faire venir le client à vous plutôt que d’aller le chercher, ce qui pourrait le faire fuir. Cette approche consiste notamment à faire figurer votre site au moins parmi les 10 premiers résultats de Google. Lorsque l’utilisateur va taper un mot-clé lié à l’un de vos produits, les gros titres de vos ventes lui seront alors exposés. Mais le SEO va encore plus loin. Il travaille également ;

la vitesse de chargement de votre site

met en avant pour vous une fiche Google My Business

retravaille la structure de votre site pour le rendre fluide et en accord avec les standards de Google

Le Seo est aujourd’hui un moyen phare pour augmenter votre popularité et est de plus pérenne dans le temps.

Faire du marketing de contenu

Une agence de génération de leads déploie également sa stratégie de contenu . Cela, afin de prouver à vos prospects la valeur de votre expertise. On pourra ainsi mettre en avant des contenus informatifs tels que ;

des livres blancs pour aider gratuitement vos visiteurs sur un sujet spécifique

des vidéos

des newsletters

des articles de blog qualitatifs

Tout cela vise à démontrer votre professionnalisme et à susciter la confiance dans vos compétences et votre domaine. Tout l’intérêt ici pour vos prospects est que vous ne sollicitez rien d’eux mais que vous leur rendez uniquement un service. L’agence engagée va aussi employer les réseaux sociaux afin de vous faire connaître d’un vaste public. A postériori, cela peut se traduire par un acte d’achat et a aussi pour but de fidéliser vos nouveaux clients.

Se focaliser sur les prospects les plus enclins à l’achat

L’agence sait repérer en amont les prospects qualifiés sur le domaine visé. En sondant la plateforme LinkedIn, elle va pouvoir analyser les acteurs potentiellement intéressés par le produit ciblé. L’agence va au devant de contacts déjà orientés, et c’est là toute la finesse de sa méthodologie. Les personnes sont suivies, catégorisées et hiérarchisées. On va mesurer le taux de clics qu’ils émettent et évaluer leur temps de conversion. En s’attachant à travailler sur les prospects réellement attirés par vos produits, l’agence minimise le temps investi dans le démarchage. Et ceci vous permet d’investir au mieux votre budget dans la meilleure optique de marketing.

Activer les paramètres du marketing sortant

Afin de démultiplier les opportunités de réussite, une agence de génération de leads peut aussi passer par les canaux traditionnels. Elle va ainsi mettre en marche la publicité standard en expédiant des messages publicitaires sur de nombreux canaux. Cette diffusion sur un public général peut avoir pour conséquence de toucher des individus non ciblés au préalable.

Une agence de génération de leads apporte à votre entreprise un service que seul sans connaissance ne sauriez entreprendre. Elle vous érige sur le web de par la maîtrise des bonnes conduites à adopter. C’est une véritable solution pour booster votre marché, éviter de perdre du temps, et vous faire augmenter en visibilité.