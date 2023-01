Augmentez votre taux de conversion avec une refonte de site internet réussie

La refonte d’un site internet consiste à modifier la structure et le design d’un site web existant mais également ses fonctionnalités, son contenu et ses performances. Ceci dans le but de rendre le site plus performant et mieux adapté aux besoins des utilisateurs. C’est une étape importante pour assurer la longévité d’un site et son adaptation aux tendances du marché.

Pourquoi procéder à une refonte de site internet ?

Il existe plusieurs raisons valables de réaliser une refonte d’un site internet. En voici quelques exemples :

Améliorer l’expérience utilisateur : lorsqu’un site ne fonctionne pas correctement (difficultés de navigation, temps de chargement trop long, etc.) il est difficile de retenir les utilisateurs. Une expérience frustrante fait fuir les prospects au contraire d’une expérience fluide, sans erreurs de navigation et avec une vitesse de chargement des pages optimale.

S’adapter aux normes et aux tendances du marché : étant donné l’évolution constante des technologies et des design, il est important de rester en adéquation avec ce qui se fait sur le marché.

Booster son référencement : une refonte peut permettre de s’adapter aux nouvelles exigences des algorithmes des moteurs de recherche afin de rester compétitifs sur les recherches de mots-clés pertinents.

Augmenter son taux de conversion : en optimisant les formulaires, les boutons d’appel à l’action et les pages de destination, il peut être plus facile de convertir les prospects. Un site mal conçu n’est pas forcément engageant pour les utilisateurs.

Mettre à jour des informations : une refonte peut tout simplement être l’occasion de mettre à jour les offres de l’entreprise, en termes de produits ou services, afin que le site soit en adéquation avec l’actualité de l’entreprise.

Comment se déroule une refonte de site internet ?

Chaque projet de refonte est différent, adapté aux besoins et objectifs du site et de l’entreprise. Cependant, voici les étapes généralement présentes lors d’une refonte de site web.

Analyse du site existant. Définition des objectifs. Réalisation d’une maquette. Développement technique du site. Test du site avant sa mise en ligne. Mise en ligne du site refondu.

Ces différentes étapes permettent de repérer les problèmes du site et de les corriger. L’objectif étant de rester visible et compétitif sur le net, il est important de procéder de manière professionnelle à une telle refonte afin de l’améliorer. Si la refonte est réalisée d’une manière efficace, vous devriez rapidement en observer les résultats sur votre trafic mensuel et le taux de conversion des utilisateurs.