Augmentez vos ventes avec une agence SEO e-commerce

Le commerce électronique est en plein essor. De plus en plus d’entreprises réalisent le potentiel du commerce en ligne et cherchent à exploiter cette opportunité. C’est le cas pour les grandes filiales évidemment, mais également pour les petites entreprises qui cherchent à se développer et atteindre de nouveaux clients grâce à internet.

Cependant, sur le web, la concurrence est rude, et pour réussir, il faut savoir se démarquer. Chose qui n’est pas donnée à tout le monde. Combien de sites en ligne que (presque) personne ne consulte et qui finissent dans les oubliettes du net. C’est là qu’intervient l’agence SEO e-commerce et sa capacité à améliorer la visibilité de votre site parmi les nombreux concurrents.

Qu’est-ce qu’une agence SEO e-commerce ?

Le SEO, Search Engine Optimization, est un des éléments de la stratégie du marketing en ligne pour les entreprises. Il permet de positionner votre boutique en ligne de manière à ce qu’elle soit plus visible sur les moteurs de recherche.

Une agence SEO e-commerce est spécialisée dans le référencement naturel pour les sites e-commerce. Son objectif est d’améliorer la visibilité de votre site de commerce en ligne afin d’en augmenter le trafic et les ventes.

Le SEO est-il important pour un site e-commerce ?

Créer une boutique en ligne afin d’y proposer vos produits et services n’est pas suffisant. Ce n’est que la première étape dans le développement de votre activité sur internet. Ensuite, il faut que les clients sachent que votre commerce en ligne existe, qu’ils le voient.

Imaginez une boutique vendant des produits de qualité, à un prix compétitif, mais située dans une ruelle sombre et peu fréquentée. Ses ventes seraient faibles car son emplacement est mauvais. Cette même boutique placée sur une artère principale attirera un nombre de clients bien plus important.

Il en va de même pour les boutiques en ligne. L’artère principale a pour équivalent virtuel la première page des résultats de recherche Google : c’est la “rue commerçante” la plus fréquentée du web. Elle attire un flux constant de clients.

Le SEO est l’un des meilleurs moyens pour se faire une place dans cette rue commerçante virtuelle.

Que fait une agence SEO e-commerce pour votre entreprise ?

Comme nous venons de le voir, la mission d’une agence SEO e-commerce est de booster la visibilité de votre boutique virtuelle, d’attirer un trafic qualifié et d’augmenter vos ventes et votre chiffre d’affaires. Pour cela, elle dispose d’un ensemble de leviers :

La recherche de mots-clés

L’agence SEO e-commerce réalise une analyse approfondie des mots-clés pertinents pour vos services, vos produits et votre secteur d’activité. Des mots-clés qui seront utilisés pour mettre en place l’optimisation de votre site.

La création de contenu

Le contenu de qualité est essentiel en référencement naturel. Une agence SEO e-commerce se doit de développer du contenu qualitatif afin de positionner correctement votre site sur les moteurs de recherche. Le contenu pour une boutique en ligne consiste principalement en rédaction d’articles de blogs pertinents et de fiches produits informatives.

L’optimisation technique

Lorsque vous prenez contact avec une agence SEO e-commerce, celle-ci s’assure que votre site est solide techniquement. Il doit aussi être convivial et rapide à charger pour les smartphones. L’agence prend soin de vérifier ces éléments car ils jouent un rôle important dans le classement de votre site.

Les backlinks

L’agence SEO e-commerce met en place une stratégie de maillage interne et externe (backlinks). Ces différents liens servent à améliorer la visibilité d’un site en indiquant à l’algorithme que le site en question est pertinent et présente des informations et du contenu intéressant.

Il existe un ensemble d’autres leviers que l’agence SEO e-commerce peut actionner: l’optimisation de la conversion, l’analyse et le suivi, etc.

