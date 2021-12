L’ère numérique dans laquelle nous vivons nous est indispensable, car tout est géré par des ordinateurs qui traitent des milliards de données chaque seconde à travers le monde. C’est peu dire que nos vies ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui si l’informatique n’avait pas été inventée.

Comme pour tout système, le monde informatique a besoin de données en entrée pour pouvoir fonctionner correctement et nous fournir tous les services qui nous sont essentiels de nos jours, comme les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les boutiques en ligne, et plein d’autres sites web. C’est comme ça et ça ne changera certainement pas car les compagnies sont avides de données pour faire fonctionner leur business.

Les menaces numériques

Etant donné que tous les services sont devenus numériques, nous avons besoin de données pour le travail et/ou les loisirs. Et qui dit données ou quelque chose de précieux, dit souvent menace qui vient avec. Comme un voleur de voiture qui ne s’attaquerait pas à une personne qui roule dans une épave, votre grand-mère avec ses photos de famille n’est sûrement pas une cible potentielle pour un pirate.

Il existe plusieurs types de menaces numériques, comme :

Les virus qui ont pour but de nuire à votre ordinateur en supprimant des données essentielles

Les spywares qui sont là pour voler des données comme les informations de vos cartes bancaires et autres comptes

Les ransomwares qui sont très répandus et leur but est de crypter toutes les données de votre ordinateur et de vous pousser à payer une rançon pour pouvoir les débloquer

Et pleins d’autres qui se cachent surtout sur Internet

Comme vous pouvez le constater, le monde numérique est très hostile si vous avez des objets de valeurs, à savoir des données sensibles. Comme pour les grandes villes où le taux de criminalité est au plafond, vous devez protéger vos données pour survivre.

Comment protéger les données sensibles

La meilleure chose à faire c’est de ne pas avoir de données, ce qui vous retire de la liste des cibles potentielles par les virus et autres hackers. Mais ce n’est tout simplement pas possible, et voici quelques astuces pour protéger au mieux vos données.

Faire attention aux fichiers téléchargeables. Que ce soit pour le travail ou la vie privée, nous recevons des emails en permanence, et ceux-ci peuvent contenir des fichiers téléchargeables. Vous devez faire très attention aux fichiers que vous essayez de télécharger d’Internet, car ceux-ci peuvent être des virus ou peuvent contenir des scripts. Avant toute chose, tâchez de vérifier la provenance du fichier et de l’email.

Utiliser un antivirus. Les antivirus sont essentiels pour la protection des données numériques, surtout dans un monde où tous nos appareils sont connectés à Internet. Idéalement, essayez de protéger votre ordinateur et/ou votre smartphone avec un antivirus fiable et surtout performant afin d'éviter tout problème et d'augmenter la sécurité de vos données. Il est conseillé de faire une analyse complète de vos appareils au moins une fois par mois, au cas où un programme malveillant serait passé entre l'émail du filet.

Utiliser un gestionnaire de mot de passe. Vu le nombre de services en ligne que nous avons, c'est très facile de se perdre en mot de passe et d'en utiliser qu'un seul. C'est une grosse erreur de faire cela, car il suffit qu'un logiciel espion (spyware) récupère un seul de vos comptes pour avoir accès à tous les autres. Pour remédier à cela, nous vous conseillons d'utiliser un gestionnaire de mot de passe. La plupart des navigateurs web en ont, et sur smartphone vous avez des applications spécialisées à cet effet. Avec une telle application, vous n'avez qu'à vous souvenir d'un seul mot de passe.

Toujours vérifier la provenance de vos emails. Le phishing a toujours fonctionné et ça sera le cas durant de nombreuses années. Typiquement, nos services mails (Gmail, Outlook, etc.) mettent ces courriers dans le dossier spam, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, pour éviter tout problème et vol de données surtout, vérifiez toujours la provenance de l'email avant de cliquer sur quoi que ce soit. Le phishing le plus répandu est celui des plateformes de paiement en ligne (PayPal et autres) et des marchands en ligne comme Amazon.

Utiliser l'authentification à deux facteurs. L'authentification à deux facteurs est une couche supplémentaire de sécurité qui nécessite l'utilisation d'un code unique à chaque connexion. Vous pouvez recevoir le code par email ou SMS, ou bien utiliser une application pour le générer de manière aléatoire. La plupart des plateformes et services en ligne nécessitant des paiements ont implémenté l'authentification à deux facteurs, et nous vous conseillons de l'utiliser à chaque fois.

Utiliser des mots de passe forts pour vos appareils. Que ce soit sur un laptop ou un smartphone, vous devez utiliser un mot de passe ou une méthode de déverrouillage biométrique pour accéder à vos sessions. Les mots de passe sur les ordinateurs permettent d'éviter que les personnes fouineuses utilisent les PC pour voir vos fichiers ou bien installer des logiciels malveillants comme les spywares.

Scanner tous les fichiers reçus. Avec l'aide d'un antivirus ou simplement de celui qui est intégré à votre système d'exploitation, faites systématiquement un scan de tous les fichiers que vous recevez ou que vous téléchargez, et ce, avant même de les ouvrir. Les scans vous aideront à déterminer si les fichiers contiennent des outils malveillants, sont suspects ou peuvent endommager votre ordinateur.

Mettre à jour le système d'exploitation et applications. Microsoft, Apple et Google mettent au point des systèmes d'exploitation pour ordinateurs et smartphones qui sont très répandus dans le monde. Ils mettent aussi à votre disposition des mises à jour pour leurs systèmes que vous devez installer dès qu'elles sont disponibles. Ne pas le faire c'est ouvrir la porte aux attaques extérieures de virus et autres programmes malveillants.

Les données numériques sont d’une importance capitale de nos jours, valant parfois même plus que les métaux précieux. Mais avec ces astuces vous serez en mesure de vous protéger et de les garder bien au chaud dans votre disque dur/mémoire.