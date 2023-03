Plus de 9 Français sur 10 utilisent Google comme moteur de recherche alors que de plus en plus de voix s’élèvent contre les pratiques de Google en matière de respect de la vie privée et de gestion des données.

Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit. L’entreprise de Mountain View l’a bien compris en offrant son moteur de recherche en échange de vos données.

Dans le sillage de ces critiques, des concurrents de Google cherchent à se faire une place en proposant des alternatives au géant américain.

Plus sécurisé, plus respectueux de vos données, plus écologique, sans publicités… Les concurrents font des points faibles de Google leurs points forts.

Découvrez les meilleures alternatives au moteur de recherche américain pour, enfin, vous passer de Google.

Pourquoi utiliser une alternative à Google ?

De nombreuses raisons poussent les internautes français à chercher une alternative à Google.

Tout d’abord, la position hégémonique de l’entreprise américaine : Google, Gmail, Google Drive, Google Chrome, Google Maps, YouTube, Android… Google est partout et quand on connaît la gestion des données personnelles du géant américain, on peut comprendre que les internautes cherchent des alternatives.

De plus, le moteur de recherche n’a pas été épargné, comme les autres GAFAM, par les scandales sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Si Google progresse sur le sujet, on est encore loin d’un respect total envers ses utilisateurs.

Ces critiques sur le respect de la vie privée sont souvent accompagnées de critiques sur la publicité qui prend de plus en plus de place sur le moteur de recherche.

Vous aussi vous avez remarqué les 3 annonces payantes en haut, les 3 annonces en bas, les Google Shopping Ads… La publicité sur Google représentera bientôt plus que les résultats du moteur de recherche.

Enfin, la prise de conscience écologique touche tous les secteurs d’activité y compris celui d’internet. De nombreuses alternatives à Google ont vu le jour avec un objectif clair : rendre les recherches sur internet écologiques et solidaires.

Ecosia, le moteur de recherche écologique

Première alternative à Google de notre sélection, Ecosia est “le moteur de recherche qui plante des arbres”.

L’objectif du moteur de recherche allemand est de rendre vos recherches sur internet neutres en CO2. Pour cela, l’entreprise s’engage à financer un programme de plantation d’arbre pour rendre votre utilisation du moteur de recherche plus écologique.

En moyenne, c’est un arbre qui est planté toutes les 45 recherches. Ecosia représente 0,72% des parts de marché en France selon StatsCounter.

L’entreprise Ecosia ne développe pas elle-même son algorithme puisque les résultats de recherche d’Ecosia sont fournis par Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

DuckDuckGo, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée

DuckDuckGo est un moteur de recherche américain qui se positionne comme le moteur le plus respectueux de votre vie privée. Créé en 2008, le moteur de recherche génère 0,58% des recherches sur internet en France.

Comme Ecosia, DuckDuckGo n’est pas un moteur de recherche au sens strict du terme puisqu’il base ses résultats de recherche sur plus de 400 sources comme Bing, Yahoo, Yandex, Wikipédia ou Yelp.

DuckDuckGo n’effectue aucun suivi de ses utilisateurs. Vos recherches ne sont ni enregistrées ni suivies ce qui permet de ne pas vous enfermer dans une bulle d’information. L’inconvénient de ce système est que les résultats de recherche sont moins personnalisés.

Le moteur de recherche continue de grandir dans l’ombre de Google avec 1 million de recherches quotidiennes en 2012, 10 millions en 2026 et 100 millions en 2021.

Lilo, le moteur de recherche solidaire

Lilo est un moteur de recherche solidaire et respectueux de votre vie privée. Le moteur de recherche, créé par 2 Français en 2015, permet de distribuer de l’argent virtuel à des projets solidaires sélectionnés par l’entreprise.

Pour chaque recherche effectuée sur Lilo, vous recevez “une goutte d’eau”. Cette goutte d’eau est transformée en argent qui est versé au projet de votre choix. Lilo annonce avoir reversé plus de 4 millions d’euros à des projets solidaires depuis sa création.

L’entreprise française est également respectueuse de vos données puisque vos recherches ne sont pas suivies et vos données de recherche ne sont pas revendues.

Lilo est un méta-moteur qui s’appuie sur les technologies de Google et Bing, l’entreprise représente moins de 1% des recherches en France.

Neeva, le moteur de recherche sans publicité

Neeva est un moteur de recherche sans publicités lancé par deux anciens de Google : Sridhar Ramaswamy et Vivek Raghunathan.

Pour 4,17€ par mois ou 49,99€ par an, vous avez accès à un moteur de recherche sans publicités ni cookies.

Quand on sait que 40% des résultats de recherche sont des publicités et que 1000 trackeurs vous suivent chaque semaine, cette nouvelle offre a de quoi séduire les internautes soucieux du respect de leur vie privée.

Neeva est très similaire à un autre moteur de recherche qui séduit de plus en plus d’internautes : Brave. Ce moteur de recherche propose une offre gratuite avec quelques publicités et bientôt une offre payante sans publicités. Brave a passé la barre des 50 millions d’utilisateurs moins de 2 ans après son lancement.

Les autres alternatives à Google

Nous avons sélectionné les alternatives écologiques, solidaires et respectueuses de votre vie privée mais la liste des moteurs de recherche ne s’arrête pas là, il existe de nombreuses autres alternatives au géant américain.

Nous pensons notamment aux autres géants : Bing, le moteur de recherche de Microsoft, le moteur de recherche chinois Baidu ou le moteur de recherche russe Yandex. Les deux derniers cités profitent des restrictions sur Google et Bing pour séduire les internautes de leur pays.

Souvent oubliés, les réseaux sociaux sont également utilisés comme des moteurs de recherche. Aux États-Unis YouTube est plus utilisé comme moteur de recherche que des spécialistes comme Yahoo ou DuckDuckGo. Et le réseau social vidéo (de Google) n’est pas seul puisque TikTok est lui aussi de plus en plus utilisé comme un moteur de recherche.

Pour finir, si le moteur de recherche qui ne sait rien sur vous Qwant a connu une croissance contrariée, il mérite tout de même d’être cité parmi les alternatives à Google, il représente 0,55% des recherches sur internet sur le marché français.