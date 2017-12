Allons-nous continuer à payer les retraites des députés?

Question à plusieurs centaines de millions de dirhams: va-t-on faire appel à l'argent public pour renflouer la CNRA? Dans sa note adressée au Président de la première Chambre le 18 octobre dernier, la CNRA (filiale de la CDG chargée de gérer les pensions des anciens députés) a notifié à Lahbib El Malki qu'elle accuse "un déficit de 30 millions de dirhams", et qu'elle se trouve dans "l'incapacité de verser les pensions depuis le mois d'octobre".

Depuis cette date, le débat anime le bureau de la Chambre, avec d'un côté les partisans d'une réforme partielle du régime des retraites des députés et de l'autre, les détracteurs d'une intervention de l'État pour sauver la Caisse. Le même bureau a donc confié à une commission technique composée par des membres de la Chambre des Représentants et la CNRA, d'élaborer des solutions.

LIRE: Combien nous coûtent nos députés?

Aujourd'hui encore, "aucun progrès n'a été enregistré sur les débats en commission, d'abord pour des raisons de rivalité politique entre les députés membres, et ensuite parce que la CNRA reproche au Parlement d'avoir réagi tardivement, alors qu'il était au courant des déficits depuis plusieurs années", estime un membre du bureau de la première Chambre, qui a travaillé sur le dossier.

Si, à l'heure actuelle, 395 députés versent chaque mois la somme de 2.900 dirhams en guise de cotisation à la CNRA, ils sont 991 anciens parlementaires à bénéficier de leurs pensions de retraite. Une pension qui s'élève à 5.000 dhs par mois pour ceux qui comptent un seul mandat, 7.000 dhs pour deux mandats, et 9.000 dirhams pour les parlementaires ayant passé trois mandats ou plus.

Une grosse cagnotte, qui coûterait à l'État au minimum 82,3 millions de dirhams chaque année, si l'on considère que les 991 retraités de l'hémicycle ont tous un seul mandat au compteur.

Combien touche un parlementaire?

Pour les 515 parlementaires (395 à la Chambre des Représentants et 120 à celle des Conseillers), l'État verse une rémunération mensuelle brute de 36.000 dirhams. Une somme dont sont déduits 2.900 dirhams de cotisation pour la retraite. Le salaire net s'élève donc à 33.100 dirhams.

En plus de leurs salaires de députés, les membres du bureau de chaque Chambre, les présidents de groupe (19) et de commission (15) perçoivent un supplément de revenu de 8.000 dirhams nets. Sans oublier que certains députés cumulent des fonctions nationale et locale, qui leur ouvrent la voie à d'autres indemnités: 9.000 dirhams pour les membres des conseils communaux, et 15.000 dirhams pour les présidents desdits conseils.

Et ce n'est pas tout. Les parlementaires, qu'ils assument des responsabilités au Parlement ou non, bénéficient d'avantages matériels qui viennent s'ajouter à leurs rémunérations: une carte de train et une autre pour les péages d'autoroute, un Ipad et un Iphone avec abonnement téléphonique, des billets d'avion pour les déplacements à l'étranger, et une dotation de 2.000 dirhams pour chaque jour passé en dehors du Maroc.