Facebook compte parmi les réseaux sociaux les plus connus au monde. Avec plus d’un milliard et demi d’utilisateurs, c’est une base de données tout simplement gigantesque.

C’est la raison pour laquelle Facebook a décidé de monétiser son audience à travers les Facebook Ads. C’est l’opportunité pour les annonceurs d’avoir accès à un public très large et facile à segmenter de manière très précise.

Cependant, mettre en place une stratégie marketing efficace sur Facebook n’est pas à la portée de tout le monde. Il faut connaître le réseau social, ses codes, ses utilisateurs et savoir comment s’adresser à eux. D’où l’intérêt d’avoir recours à une agence Facebook Ads qui pourra vous accompagner lors de la mise en place de votre campagne publicitaire sur Facebook.

C’est quoi une agence Facebook Ads

Une agence Facebook Ads est une société spécialisée dans les solutions publicitaires sur Facebook. Elle accompagne les entreprises dans leur campagne publicitaire afin d’optimiser leurs résultats.

Elle fournit diverses prestations selon les besoins des clients. Une agence Facebook Ads peut ainsi s’occuper de la création du contenu publicitaire, tout comme elle peut se limiter au conseil à l’entreprise ou encore s’impliquer dans le déploiement et la gestion de campagnes publicitaires.

Les avantages d’une agence Facebook Ads

Facebook Ads est un outil publicitaire puissant car il permet de cibler avec précision vos prospects selon des segmentations variées et efficaces. Cependant, mal utilisé, il ne donnera que peu de résultats. Une agence Facebook Ads, spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux, sera plus à même d’exploiter au maximum le potentiel d’un tel outil.

L’exploitation optimale de la base de données de Facebook

Facebook, avec plus d’un milliard et demi d’utilisateurs, constitue une base de données phénoménale pour tout annonceur. Si cette base est utilisée à bon escient, elle peut représenter un levier marketing puissant. C’est bien pour cela que nombre d’entreprises font appel à des agences Facebook Ads afin de profiter de leur expertise et leur expérience dans le domaine.

Facebook Ads permet de cibler avec précision vos prospects, en vous proposant des paramètres très détaillés tels que la géolocalisation, la situation familiale, l’âge, les centres d’intérêts, etc.

D’où la nécessité de connaître en détail vos prospects, savoir exactement qui vous visez avant de vous lancer dans une campagne publicitaire. C’est d’ailleurs l’un des rôles d’une agence Facebook Ads : vous porter conseil quant à votre compagne publicitaire.

Des types de ciblages puissants

Facebook Ads permet de segmenter vos prospects de manière minutieuse. Avec l’aide d’une agence Facebook Ads, voici quelques méthodes de segmentation que vous pourriez utiliser pour mieux cibler votre clientèle :

Une segmentation sur critères

Avec Facebook Ads, vous avez la possibilité de choisir des critères de segmentation pointus :

sociodémographiques : âge, situation familiale, profession …

: âge, situation familiale, profession … localisation : ville, région, pays…

: ville, région, pays… centres d’intérêts : sport, loisirs, voyages…

: sport, loisirs, voyages… comportementaux : interactions, commentaires, like …

Concrètement, une agence Facebook Ads pourra vous aider à cibler votre clientèle en s’aidant des critères ci-dessus.

Par exemple, vous êtes un vendeur de vélos électriques et vous cherchez à faire connaître vos produits. L’agence qui vous accompagne pourra se baser sur les profils situés autour de votre commerce (localisation), parmi ces profils, elle pourra cibler en fonction des comportements et des centres d’intérêts : sport, écologie, posts commentés en rapport avec le cyclisme, etc.

Une segmentation sur base de données

Vous pouvez également effectuer un ciblage en important une base de données de vos contacts sous format Excel. Facebook Ads fera alors coincider les adresses mail et les profils Facebook de vos contacts. Vous pourrez alors diffuser votre annonce auprès de vos contacts directement sur Facebook

Pour conclure

Facebook Ads est un outil publicitaire puissant qu’il est bien plus facile d’optimiser en passant par une agence Facebook Ads experte et expérimentée. C’est l’opportunité pour vous de cibler vos prospects de manière minutieuse et efficace et d’augmenter votre clientèle.