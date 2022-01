Les communiqués de presse, une méthode largement utilisée pour la présentation et la promotion d’une marque, d’une entreprise ou d’un produit, une méthode connue depuis des années, et que beaucoup ont cru à tort qu’ils disparaissaient, alors qu’en réalité leur utilisation a été très active mais de manière actualisée et visant principalement les stratégies SEO.

De nombreuses agences vous proposent des services axés sur les stratégies SEO, pour augmenter le trafic, la position et l’autorité des sites web, mais rien de tel que l’agence PuroLink, dont l’expérience est basée sur la création de stratégies SEO telles que les communiqués de presse, les liens, entre autres, pour aider les marques à positionner leur nom dans les hauts rangs de recherche.

Les communiqués de presse et leur importance dans les médias numériques

Lorsque nous parlons de la création de communiqués de presse, l’idée principale de ceux-ci est d’aider à augmenter la reconnaissance d’une marque et d’augmenter leur position au moment d’être recherchés dans les navigateurs, en plus d’être reconnus comme des experts dans un certain domaine.

L’un des avantages d’opter pour des stratégies de communication à travers les communiqués de presse est la possibilité de se hisser parmi la concurrence, c’est une bonne alternative si nous ne disposons pas de budgets élevés pour le domaine publicitaire d’une marque.

Optimisation SEO pour réaliser un communiqué de presse

Étant un type d’outil très précieux pour la communication et la présentation d’une marque, d’un produit ou d’une entreprise, cet outil est une occasion de tenir les médias informés de tout nouvel événement qui est créé dans la marque, pour cette raison il y a certains conseils SEO que nous pouvons choisir au moment de faire les communiqués de presse :

– Un titre bref et informatif, cela devrait capter d’autres utilisateurs et lecteurs du contenu qui devrait attendre lors de la lecture de la note, et aussi inclure les mots clés qui aident dans la position.

– Une taille de texte limitée, le nombre de mots recommandé pour un communiqué de presse doit être compris entre 300 caractères, bien qu’actuellement beaucoup de ceux qui appliquent des stratégies de référencement, le placent entre 1300 et 1500 mots.

– Les mots-clés dans l’écriture, doivent être rendus aussi lisibles que possible pour capter les utilisateurs mais capturer l’essence de la marque ou de l’entreprise.

– Ajout de liens, le fait d’ajouter des liens internes encourage les utilisateurs à rester sur le site web ainsi qu’à découvrir le contenu qu’il contient, le recommandé est d’au moins 3 liens pour chaque texte, en les gardant toujours aussi logiques que possible.

– Incorporation de supports multimédia, un élément qui capte beaucoup d’utilisateurs est le support multimédia puisqu’il illustre le contenu qui est lu, il est conseillé de les ajouter autant que possible entre les images ou les vidéos pour donner plus de force à la marque.

Optez pour une agence de communiqués de presse

Opter pour des agences comme Purolink qui se chargent de fournir un service de création de communiqués de presse et d’utiliser des stratégies de Link Building est le plus recommandé en matière de publicité accessible, elles permettent de se positionner dans les premiers rangs de la liste des moteurs de recherche Web, comme Google, en plus de contribuer à augmenter l’autorité de votre site Web.

