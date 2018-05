Afrique du Sud : découverte d’une bombe dans la mosquée Imam Hussein

Un engin explosif a été découvert hier soir dans les locaux de la mosquée Imam Hussein de Verulam, dans la banlieue de Durban, au nord-est de l’Afrique du Sud. L’engin en question, caché à proximité d’un pupitre, n’a été découvert que quatre jours après l’attaque au couteau contre ce même lieu de culte d’obédience chiite.

En effet, le jeudi 10 mai, trois assaillants ont poignardé un imam, un fidèle et un concierge dans la même mosquée. Après la prière de la mi-journée, trois hommes, présentés par la presse locale comme étant des Égyptiens, ont « ligoté l’imam, l’ont jeté à terre et lui ont entaillé la gorge », ont déclaré les services d’urgence. L’officiant a rapidement succombé à ses blessures. Les deux autres victimes ont elles aussi été poignardées, l’une à l’abdomen et l’autre à l’aine. Elles se trouvent toujours dans un état grave.

Avant de s’enfuir en voiture, les assaillants ont lancé un cocktail Molotov dans la mosquée qui a partiellement pris feu. « Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont rapidement circonscrit l’incendie », selon les urgentistes. D’après la police, les motifs de l’agression ne sont pas encore connus et trois suspects seraient actuellement en fuite. Une enquête a été ouverte.

LIRE : Walid, 10 ans, mendiant

Le président du Réseau musulman sud-africain, Faizel Suliman, s’est refusé à spéculer sur les causes de l’attaque. « On ne sait pas […] s’il s’agit d’une histoire d’amour qui a mal tourné ou si c’est pour une raison religieuse », a-t-il indiqué. Et de préciser que « c’est la première fois qu’une chose pareille se produit en Afrique du Sud ». L’Afrique du Sud, qui compte 1,5 % de musulmans parmi ses 53 millions d’habitants, a jusqu’à présent été épargnée par les attentats terroristes, contrairement à d’autres pays africains.