Le bruit est un problème dont se plaignent de nombreux salariés dans leur environnement professionnel. Ceci a des incidences sur leur productivité et leur bien-être. Il apparait donc important de proposer un lieu de travail calme à ses collaborateurs. Découvrez pourquoi et comment grâce à cet article.

Quelques notions de base sur l’acoustique

L’acoustique est l’art d’avoir un son de qualité. Cette notion entretient donc un lien étroit avec celle de bruit. Cependant, le bruit peut être dérangeant pour 2 raisons majeures :

Un écho très important Des bruits extérieurs à une pièce sont audibles dans celle-ci

Un écho très important

L’écho, quand il est trop important, va générer du brouhaha. Autrement dit, un bruit de fond important sera audible et gênant.

Il sera alors difficile de discuter sans hausser la voix. Cette sensation est souvent présente dans les restaurants ou les open space.

Ce type de soucis correspond à un mauvais traitement acoustique.

Ce problème est la résultante de pièces à grand volume et de l’absence de matériaux absorbants dans celle-ci.

Des bruits extérieurs à une pièce sont audibles dans celle-ci

Le bruit peut aussi être gênant si des sons extérieurs à votre pièce viennent se propager dans celle-ci. Par exemple, il peut s’agir des conversations de vos voisins ou des vrombissements des voitures qui passent dans la rue.

Ce type de problème correspond à une mauvaise isolation phonique.

Cette situation est, dans ce cas, la résultante de parois qui ne permettent pas de stopper ces sons. Différentes solutions existent, nous les verrons dans la dernière partie de cet article.

Une mauvaise acoustique, un fléau au bureau

Une mauvaise acoustique a des répercussions directes sur les collaborateurs dans un lieu de travail. C’est particulièrement vrai au bureau. Voici les deux principaux problèmes provoqués par le bruit dans ce type d’environnement :

Une détérioration de la santé Une baisse de l’efficacité

Une détérioration de la santé

Une étude, qui a fait parler, a évalué le coût social du bruit a plus de 156 milliards d’euros par an en France. Ce montant est notamment dû aux répercussions que le bruit a sur la santé. De fait, il peut provoquer différents types de maladies et de problèmes pour la santé.

Ainsi, il peut provoquer une baisse de l’audition, une augmentation du stress, un burnout ou un véritable mal-être dans un lieu donné.

De cela, en résultera d’autres conséquences. Ainsi, il peut provoquer une hausse des arrêts maladies et donc une désorganisation de votre entreprise.

Une baisse de l’efficacité

Cela est un secret de polichinelle, pour être concentré et efficace, il vaut mieux être au calme. Ainsi, plus de 23 milliards d’euros de productivité seraient perdus chaque année à cause du bruit.

De même, cela va provoquer des difficultés à se concentrer et emmagasiner des informations. Une autre étude a démontré, qu’en moyenne, un salarié perdait 30 minutes par jour en raison du contexte sonore.

Pour veiller au bien-être de ses collaborateurs tout en les rendant performants, il convient donc de soigner l’acoustique de ses locaux professionnels.

Nous l’avons vu, un environnement bruyant est particulièrement problématique pour l’épanouissement d’un salarié. Fort heureusement, il existe de multiples solutions pour faire face au bruit. Comme expliqué dans la première partie de cet article, les solutions pour l’isolation phonique et le traitement acoustique.

Les solutions pour l’isolation phonique

Au bureau, pour faire face à une mauvaise isolation phonique, 3 solutions peuvent s’imposer :

Refaire des travaux complets de vos parois Recourir à des cabines phoniques Utiliser des rideaux phoniques

Refaire des travaux complets de vos parois va être la solution la plus coûteuse. De même, il faudra bien réaliser les travaux sous peine qu’ils soient inefficaces. Cependant, cette solution bénéficiera à tous vos collaborateurs.

Recourir à des cabines phoniques permettra à certains de vos collaborateurs de s’isoler pendant un temps déterminé. Plus facile à mettre en œuvre et très efficace, cette solution est très utilisée dans les open space.

Enfin, il est également possible d’utiliser des rideaux phoniques. Cette solution sera la moins onéreuse des trois proposées. Cependant, elle ne pourra pas fonctionner dans toutes les situations. C’est pourquoi, il est préférable d’échanger avec un technicien pour la mise en œuvre de ce produit.

Les solutions pour le traitement acoustique

Les solutions pour le traitement acoustique sont plus simples à mettre en œuvre.

Il est possible de s’orienter vers des panneaux acoustiques ou des toiles tendues acoustiques.

Là encore, la mise en œuvre sera très importante. Un accompagnement technique est donc fortement recommandé.

L’accompagnement technique

Différents professionnels peuvent réaliser un accompagnement technique lors de votre projet acoustique. Ceci vous permettra d’être plus serein dans votre projet et de savoir précisément les budgets à prévoir.

Pour se faire accompagner et acheter les solutions évoquées dans cet article, vous pouvez visiter le site internet suivant : https://www.pytaudio.com/