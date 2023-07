Achat d’or : un investissement stable mondialement

Vous voulez investir et cherchez à en savoir plus sur l’achat d’or ? L’or est sans nul doute le métal de référence commerciale qui a traversé les millénaires pour sa valeur reconnue. Il faut savoir que son exemplarité est tout à fait unique puisque seul l’or n’a jamais connu la ruine. Il est à ce titre l’unique objet de la finance et de la monnaie à avoir pu réaliser cela. Cette preuve de sa solidité malgré les aléas qui secouent le marché est une réelle marque de confiance. Sachez donc vous orienter vers un choix intelligent lorsque vous choisissez un secteur pour investir ! Et apprenez cette règle en or de l’investissement : toujours investir dans un marché qui a déjà rapporté des gains significatifs. Et écartez-vous des projets nouveaux et purement théoriques !

Acheter de l’or c’est acheter une valeur marchande universelle

L’achat d’or se caractérise par l’achat d’un métal rarissime. Et c’est en cela que réside toute sa force économique et son poids sur le marché financier. L’or est apprécié pour son équilibre relatif. L’avantage avec l’achat d’or, c’est que l’on peut l’échanger facilement au niveau international. En effet, les places de marché de tous les pays facilitent ce type de transaction. C’est pour cela que l’on attribue d’ailleurs à l’or le fait d’être liquide. Cet actif monnayable est achetable dans sa forme physique sous plusieurs formes ;

· Lingots d’or

· Barres en or

· Plaquettes en or

· Pièces d’or

Les moyens de faire de l’achat d’or sont donc multiples et tous sont valeureux sur le marché financier.

A savoir sur l’achat d’or

Lorsque vous faites un achat d’or, vous devrez vous assurer que les trois premiers éléments cités ci-dessus ont un poids et une pureté conformes. En effet, le poids doit au moins être supérieur à 1 gramme et la pureté de l’or doit être d’au moins 995 millièmes. Pour les pièces, il n’y a pas de seuil minimal de poids mais on exige un niveau de pureté de 990 millièmes. De plus, il est également imposé que ces pièces aient été confectionnées à partir du 19ème siècle, dès 1801.

L’or est une valeur refuge

L’or est une valeur sûre à tel point qu’elle entre au sein des valeurs dîtes de refuge. Cela veut dire que lorsque le monde est impacté par des crises financières, l’or reste quant à lui inébranlable. C’est pourquoi l’achat d’or est autant prisé. Ceux qui veulent prévoir les risques de récession économique s’en emparent face à la crainte de l’effondrement du prix des actifs. Cette manière d’agir face aux crises économiques porte d’ailleurs même un nom : la fuite vers la qualité. L’or à la capacité de faire réaliser des gains en période de récession. Il offre la possibilité de se diversifier face au risque boursier et au risque du ralentissement de l’activité économique. Mais nous ne pouvons pas non plus garantir sa valeur à 100% car on ne peut connaître son cours futur. Soit-dit, l’achat d’or reste une belle opportunité d’investissement à saisir.

L’or se porte bien actuellement. Il a en effet augmenté de 11% jusqu’à présent en 2023. Il a même atteint un nouveau pic dans la monnaie européenne. Le moment est donc peut-être bien choisi pour se lancer dans l’achat d’or aujourd’hui !