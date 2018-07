Mer turquoise, soleil brûlant, sable fin … Quelques rochers seulement la séparent du Marsa Ben M’hidi, en Algérie. La plage de Saïdia, à 60 kilomètres d’Oujda, dégage une image plaisante, enviable, parfaite pour les amoureux des baignades en eau tempérée.

Vue d’en haut, la plage de Saïdia ressemblait, autrefois, à un véritable paquet de bonbons : des centaines de parasols de toutes les couleurs s’y serraient les uns contre les autres.

LIRE: Il était une fois le Clubmed à Al Hoceima

Aujourd’hui, depuis le 2 juillet dernier, les autorités locales ont installé 1200 parasols répartis par blocs de 100 en trois couleurs seulement : bleu, rouge et orange. Le but ? « Organiser » l’activité de la location des parasols. Une mesure non sans dégâts, qui a conduit des dizaines de loueurs de parasols à organiser des sit-in les 26 et 27 juin dernier. Des personnes ont été arrêtées suite à ces manifestations, puis poursuivies en état de liberté. Une seule personne est toujours en état de détention : le président de l’association des loueurs de parasols à Saïdia, Tarik Boujenah, qui est aussi élu PJD au Conseil communal.

« Ils veulent nous chasser »

A Saïdia, la saison estivale s’annonce donc particulière, et l’été 2018 ne ressemble à aucun autre dans cette ville peuplée, hors été, de seulement 4.000 habitants.

Au faible afflux touristique dont se plaignent tous les commerçants, se sont ajoutés de nouvelles mesures de « libération de l’espace public » menées par les autorités locales, qui risquent de transformer la « Perle bleue » en un véritable foyer de tensions sociales.

Les patrouilles quotidiennes des Caïds et de leurs auxiliaires dans la plage n’étonnent plus ni les commerçants ni les rares estivants. « Il vient pratiquement chaque jour nous informer d’un nouveau changement », se plaint Hafid, loueur de parasols depuis huit ans, mais qui n’a pu bénéficier des parasols distribués par la commune.

Assis près de sa tente qui abrite sa marchandise, dans la partie nord de la corniche de Saïdia, Hafid raconte que le Caïd vient tout juste de passer par là. « La dernière information que je viens de recevoir est que désormais, puisque je n’ai pas reçu de parasols, je vais pouvoir louer les miens, mais sur une zone bien délimitée de la plage, marquée par ces drapeaux », explique Hafid, dont le petit business permet de faire travailler 5 jeunes de la région.

Trois jours plutôt, le Caïd avait ordonné à Hafid de se trouver une autre place avec ses confrères, dans la partie où sont localisés les parasols offerts par la commune. Une décision qui n’arrangeait pas du tout ce père de famille de 32 ans, puisque les places étaient déjà toutes prises : « tout ça, ce n’est que du cinéma. Ils veulent nous chasser pour déléguer la location des parasols à des associations et des sociétés privées ».

Les parasols, sinon l’Algérie

Face à cette dernière volte-face des autorités locales, les loueurs de parasols prédisent une saison estivale cauchemardesque. Ce commerce, qui a fleuri dans la clandestinité durant les dix dernières années, est devenu le gagne-pain de centaines de famille, particulièrement durant la haute saison. « Nos vies et celles de nos familles sont menacées et maintenant, nous ignorons notre sort.

En tant que natifs de Saïdia, notre seule source de revenu est la plage.

Nous y travaillons l’été pour en vivre durant le reste de l’année », renchérit Mohamed, de mère algérienne.

Bien qu’il ait bénéficié de quelques parasols mis à disposition par la commune, Mohamed se dit inquiet : « d’ailleurs, ces parasols sont de mauvaise qualité et ne résistent pas au vent. Certains sont déjà abîmés et d’autres le seront dès les prochaines semaines ».

LIRE: Top 10 des plus belles plages du Maroc

Partir en Algérie, est-ce la solution comme l’ont avancé des loueurs de parasols au cours de leur sit-in ? « Personne n’aime quitter son pays, mais la police nous a agressés quand nous avons voulu faire entendre notre voix. En conséquence, certains veulent partir en Algérie à la nage, une réaction de colère », s’énerve Mohammed, qui se dit prêt à rejoindre ses oncles de l’autre côté de la frontière si jamais il lui est interdit de travailler.

Guéguerre politique

A la plage comme au siège du Conseil communal, la tension bat son plein à Saïdia. Le président du Conseil, Omar Ben Smail, affilié au RNI, est en effet accusé par l’opposition d’être à l’origine de ces mesures « incohérentes », et d’avoir pris des décisions unilatérales, sans avoir préalablement consulté les autres élus locaux. Omar Ben Smail est aussi à l’origine de la plainte contre Tarik Boujenah, le conseiller PJD, actuellement toujours derrière les barreaux et poursuivi pour incitation à des rassemblements non autorisés. Ben Smail avait pourtant noué une alliance avec cet élu PJD au sein de ce Conseil composé de 17 membres.

En effet, durant les élections communales de 2015, la majorité des sièges du Conseil communal de Saïdia est revenue au PAM avec 6 élus, contre 3 pour le RNI et 2 pour le PJD. Ces deux derniers se sont alors ralliés, en plus des élus du PPS et de l’UC, pour élire Omar Ben Smail comme président, aux dépens des résultats du scrutin qui avaient donné le PAM comme vainqueur.

LIRE: Le monopole des plages par les intégristes marocains

Mais aujourd’hui, cette alliance au Conseil a volé en éclat, à cause, en premier lieu, de l’arrestation de l’un de ses membres. « Aucune de ces décisions n’ont été adoptées par le Conseil communal », s’énerve un membre de l’opposition.

Et si la plage de Saïdia vit désormais au rythme des tensions entre autorités et commerçants, c’est en grande partie à cause de l’état de blocage qui sévit le Conseil communal depuis un certain temps. « Nous sommes actuellement en train d’étudier deux scénarii : une démission collective qui entraînerait la dissolution du Conseil et donc la réélection de ses membres, ou alors, un renversement du président par la formation d’un front majoritaire contre lui », nous confie cet élu local.

Quoi qu’il en soit, et en attendant l’apaisement de ce bras-de-fer politique, l’été à Saïdia s’annonce chaud, très chaud.