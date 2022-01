La capacité d’une station météo à mesurer l’état de l’atmosphère est très vaste et peut énormément vous servir au quotidien. Cet instrument possède ainsi différentes fonctions pour sonder le climat principalement, mais également pour jauger la vitesse du vent, les précipitations, la pression atmosphérique, le taux d’humidité etc. Elles sont plus ou moins complètes et d’une station météo à une autre vous n’aurez pas les memes fonctionnalités. La station météo possède aussi son utilité à la maison pour anticiper les sorties, les vêtements à mettre entre autres et pour planifier l’allumage de différents équipements comme le chauffage ou la climatisation. Découvrez quelques utilités précises d’une station météo.

Une station météo pour mesurer les variables extérieures

Les variables extérieures prises en compte par une station météo sont donc en rapport direct avec l’environnement en dehors de la maison, dans l’atmosphère en général. Dans cette optique, l’instrument est capable de jauger :

La pression atmosphérique

Les prévisions des pluies

Le niveau de pluviométrie

Le taux de précipitations

Le point de rosée

La température extérieure

La vitesse du vent

La direction du vent

En fonction du type de station météo, d’autres données supplémentaires peuvent être prises en compte comme la visibilité à l’extérieur, le type de nuage, sa hauteur et le taux d’hygrométrie dans l’environnement. Toutes les informations recueillies sont en temps réel, voilà un avantage particulièrement intéressant d’une station météo par rapport aux variables extérieures.

Une station météo pour mesurer les variables intérieures

Les variables intérieures sont celles qui sont mesurées dans la maison. Elles prennent en compte la qualité de l’air intérieur, le taux d’humidité dans la pièce et la température dans le logement. Une station météo à la maison peut également prendre en compte toutes les données sur une plage horaire prédéfinie. Elle peut par exemple afficher les données uniquement si vous êtes à la maison, de 18 heures à 2 heures du matin par exemple. Certains modèles avec des fonctionnalités plus poussées peuvent aussi mesurer le niveau de pollution à l’intérieur par les particules fines ou le CO 2 , et le niveau sonore.

Les différents types de stations météo

Avant de choisir le type de station météo qu’il faut, il est important de savoir qu’il en existe 3 grandes catégories. La station météo domestique peut être classique ou connectée. La station météo professionnelle est quant à elle dédiée à une utilisation spécifique, dans un domaine d’activité défini comme l’agriculture, les métiers du bâtiment, etc.

La station météo classique : qu’est-ce que c’est ?

Les stations météo classiques sont les modèles dits d’entrée de gamme. Elles possèdent une utilité certes efficace, mais limitée. Ce type d’instrument utilise différents capteurs installés à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison pour récolter des données traditionnelles comme la température et l’heure, entre autres. Une station météo classique répond aux besoins d’un grand nombre d’utilisateurs, surtout des particuliers qui souhaitent avoir accès à différentes informations sur la météo du jour sans se ruiner.

La station météo connectée : couplée à Internet

Les stations météo connectées avec ou sans fil reçoivent et transmettent les données météorologiques par le biais d’une connexion à Internet. Elles sont généralement reliées au réseau WiFi pour afficher des données en temps réel et sans décalage. Les stations météo connectées ont même la capacité de vous informer sur le temps qu’il fera demain jusque dans les sept jours qui suivent. Il s’agit d’un moyen aussi très utilisé aujourd’hui par les particuliers, par sa fiabilité et son large éventail de prix en fonction de la marque choisie, des fonctionnalités et du mode d’affichage. Cet appareil fiable peut être consulté à n’importe quelle heure et vous permet de planifier vos activités en fonction de la météo. Les modèles de stations météo connectées sont par ailleurs très nombreux. Certains sont plus sophistiqués que d’autres. Au même titre que la station classique, la station connectée utilise également des capteurs et affiche les informations sur un écran intégré. Par contre, elle possède aussi la capacité de transmettre les données sur votre Smartphone, votre tablette ou votre ordinateur que vous soyez chez vous ou pas. Le réseau WiFi permet par ailleurs à l’appareil de recevoir et de transmettre les données directement récoltées de Météo France.

Les stations météo pros sont destinées aux travailleurs, dont les missions dépendent beaucoup de la météo. Ils ont ainsi la possibilité de mieux s’organiser par rapport à leurs sorties. Parmi les professionnels qui ont recours à cet instrument figurent les agriculteurs, les travailleurs du bâtiment, notamment les couvreurs, etc. Néanmoins pour une telle utilisation, il faut bien évaluer ses besoins avant l’achat, afin de trouver le modèle adapté. Il est important de prendre en compte :

L’ergonomie de l’écran d’affichage pour une compréhension rapide et facile

La portée des capteurs

Les options et les fonctionnalités proposées par l’appareil

Pour faciliter votre choix, accédez aux comparatifs sur la toile.