Si l’on parle de connexion privée et d’anonymat sur internet, beaucoup vont penser au VPN mais peu connaissent les serveurs proxy. Ils sont pourtant plus anciens que les VPN et disposent de fonctionnalités très intéressantes pour celui qui désire naviguer sur le web de manière anonyme, sans montrer son adresse IP.

Dans cet article, nous aborderons le sujet du proxy résidentiel. Un type de serveur proxy assurant une connexion anonyme et d’autres avantages que nous verrons ensemble.

Qu’est-ce qu’un serveur proxy ?

Un serveur proxy est un serveur intermédiaire qui se place entre le client (navigateur web) et le serveur cible. Lorsqu’un utilisateur passe par un serveur proxy, son adresse IP n’est pas visible. Le serveur cible communique directement avec l’adresse IP de du proxy. Ce dernier agit comme un pont de communication qui fait le relais entre le client et le serveur cible, sans que ces deux ne communiquent directement.

Qu’est-ce qu’un proxy résidentiel ?

Un proxy résidentiel, contrairement au proxy traditionnel, n’utilise pas des adresses IP anonymes ou des adresses IP de centre de données. Il utilise plutôt des adresses IP réelles qui ont été attribuées par les fournisseurs de services internet.

Un proxy résidentiel a donc pour effet d’être plus discret en donnant l’impression de provenir d’un utilisateur réel plutôt que d’un proxy étant donné que les adresses IP sont bel et bien existantes.

On retrouve le recours au proxy résidentiel dans le domaine du web scraping, du marketing, ou encore de l’anonymat en ligne.

A quoi sert un proxy résidentiel ?

L’anonymat

Un serveur proxy résidentiel permet de masquer l’adresse IP du client en la remplaçant par une autre adresse IP, réelle également, fournie par les FSI. C’est un outil utile pour la préservation de la vie privée en ligne, puisque l’utilisateur peut naviguer sans être reconnu, sans que sa propre adresse IP n’apparaisse. Le proxy résidentiel permet également d’éviter d’être suivi par les sites que vous visitez. N’ayant pas connaissance de votre réelle adresse IP, ils ne peuvent vous suivre en ligne et orienter votre contenu à travers des annonces publicitaires etc.

La mise en cache

Les serveurs proxy permettent de stocker les pages web et de les consulter plus tard sans passer par les serveurs de destination. En copiant ces pages, les proxies offrent la possibilité à l’utilisateur d’y accéder plus tard, directement dans le cache. Cela facilite l’accès aux données, surtout quand il y a plusieurs requêtes de plusieurs utilisateurs, en rendant la récupération plus rapide et en déchargeant le serveur cible.

Le filtrage du contenu

Un proxy résidentiel permet de filtrer le contenu. A partir de critères prédéfinis, le proxy pourra empêcher l’accès à certaines ressources et certaines données.

Il peut être paramétré pour bloquer certains sites web en utilisant des listes noires ou des catégories. Il peut s’agir d’interdire l’accès aux réseaux sociaux, aux sites de jeux en ligne, etc.

Un proxy résidentiel permet également de contrôler les téléchargements, de filtrer le contenu inapproprié, de surveiller l’utilisation d’internet, etc.

En fonction des réglages et des besoins de l’utilisateur, plusieurs tâches peuvent lui être confiées.