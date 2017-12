À Jerada, un nouveau "Hirak" sur les mines de la mort?

Vendredi 22 décembre, deux frères mineurs ont perdu la vie à Jerada, au Nord-ouest du Maroc, alors qu’ils se trouvaient à 80 m sous terre, en train d'extraire clandestinement du charbon. Depuis, les habitants de l'ancienne cité charbonnière ne décolèrent pas, multipliant les marches et les slogans qui rappellent le Hirak du Rif.

Depuis plusieurs jours, Jerada, dans l'Oriental, est secouée par un drame: le décès de deux frères (23 et 30 ans), noyés dans un torrent d'eau qui les a surpris alors qu'ils étaient dans un puits clandestin d'extraction de charbon.

Aussitôt les corps des deux jeunes mineurs retrouvés dans le puits, des manifestations demandant justice aux "martyrs" ont éclaté dans la cité charbonnière.

En cet après-midi du 25 décembre, soit trois jours après l'incident, une marée humaine accompagne les dépouilles des défunts mineurs, dans une scène qui rappelle les obsèques de Mohcin Fikri, le marchand de poisson broyé par une benne à ordures à Al Hoceima le 28 octobre 2016, devenu la figure emblématique du Hirak du Rif.

Germinal dans l'Oriental

Située à 60 km d'Oujda, Jerada est l'une des provinces les plus pauvres du Maroc, enregistrant un taux de pauvreté de 11,3% contre un taux national de 4,8%, selon les données de 2016 du Haut Commissariat au Plan. Une ville au passé glorieux qui, à une époque, fournissait au Maroc plus de la moitié de ses besoins en énergie, grâce au grand potentiel charbonnier enterré sous ses montagnes. Mais ça, c'était avant…

Depuis l'an 2000, date de la fermeture de la société Charbonnages du Maroc par l'ONE (entreprise publique chargée de la distribution d'électricité), la population, du moins celle qui n'a pas émigré vers d'autres villes, survit en extrayant ce qu'il reste de charbons dans des puits clandestins.

Quant aux deux usines d'exploitation de charbon encore installées dans la ville, "elles emploient des gens qui viennent des grandes villes du Maroc au lieu d'embaucher sur place, en justifiant cela par le fait qu'elles ne trouvent pas de compétences ici", déplore un habitant de la cité. Qui poursuit: "L'argent du charbon va donc dans les poches de sociétés étrangères, laissant les jeunes de la ville risquer leur vie dans les mines clandestines".

La mort, élément "mobilisateur"

Tout comme la mort tragique de Mohcin Fikri, point de départ du Hirak, le drame de Jerada a donné naissance à un mouvement contestataire dans la ville. "Nous vivons aujourd'hui au temps de la contestation, qui se manifeste par l'émergence de mouvements issus de petites villes défavorisées et marginalisées, explique Hassan Tariq, professeur de sciences politiques.

"La mort est un élément prépondérant, qui est devenu un facteur de mobilisation des masses", précise-t-il.

Ces mouvements partagent également les mêmes moyens de mobilisation: les réseaux sociaux, outil de prédilections des habitants en colère. Qu'il s'agisse d'Al Hoceima ou de Jerada, les manifestations retransmises en direct sur Facebook, de même que les vidéos d'activistes partagées sur les réseaux sociaux, mobilisent la population. "La rapidité avec laquelle ces mouvements prennent forme est dûe à l'accessibilité aux moyens de communication, devenus un élément principal dans la construction de l'identité contestataire", argue le politologue.

Le style Zefzafi

À Jerada, les manifestants scandent des slogans faisant écho à ceux martelés pendant des mois à Al Hoceima: "dignité et liberté", "ras-le-bol de la corruption", "marre de la marginalisation"... Cette uniformisation des demandes s'expliquerait, selon Tariq, par "la ressemblance des besoins des populations marginalisées dans tout le Maroc".

Au lendemain de la tragédie, la vidéo montrant un activiste haranguer les foules à Jerada s'est répandue comme une trainée de poudre sur le Web. On y voit homme prenant la parole lors d'une manifestation, faisant jurer la foule de ne pas "marchander ni trahir le sang des martyrs", et de "ne pas abandonner [leur] cause".

Un vocabulaire qui rappelle quasiment au mot près les discours de Nasser Zefzafi, chef de file du Hirak qui, après chaque manifestation, faisait répéter aux manifestants son fameux "sermon".

Pour Hassan Tariq, "si le Hirak tirait sa force de son histoire de lutte collective (contre la colonisation espagnole, ndlr) et de la glorification de personnalités comme Abdelkarim El Khattabi, symbole de la résistance rifaine, Jerada a toujours été une ville syndicaliste, et connaît une tradition contestataire ancienne".

En attendant El Othmani…

Interpellé à la Chambre des conseillers ce 25 décembre sur le décès des deux mineurs à Jerada, Saâd Eddine El Othmani s'est contenté d'affirmer qu'une enquête judiciaire était en cours et qu'il devait attendre ses conclusions avant de fournir ses réponses. Le Chef du gouvernement a également promis de "recevoir les parlementaires de la région de l'Oriental pour discuter de ce drame qui a coûté la vie à des citoyens". Autrement dit, rien de concret pendant que la ville vit au rythme des contestations depuis plusieurs jours. Comme un air de déjà vu…

