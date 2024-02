7 idées de cadeaux promotionnels pour faire connaître votre entreprise

Depuis quelques années, les goodies et cadeaux promotionnels ont le vent en poupe. Ce n’est pas un hasard si vous recevez régulièrement des stylos avec le logo et les coordonnées d’un prestataire de service. En effet, cette technique commerciale a fait ses preuves en enclenchant le “levier de la réciprocité” auprès de votre client : vous lui offrez un cadeau, il se doit alors redevable et vous choisira lorsqu’il aura besoin de vos précieux services. Mais ce type de présent est aussi une très bonne manière de vous faire de la publicité. Imaginez, votre client, prêtant ce stylo à son collègue. Et lui de dire “wahou, mais ce prestataire gâte ses clients, ça donne envie!”

Eh oui, une petite attention est toujours notable et appréciable auprès de votre clientèle qui se fidélise lorsqu’elle est satisfaite. Alors, si vous ne savez pas quoi offrir, voici quelques idées qui feront mouche!

1- Des mugs personnalisés

S’il est un grand classique des cadeaux promotionnels, le mug s’avère toujours utile et servira sans aucun doute à votre prospect lorsqu’il boira son café ou son chocolat au lait le matin. Et ça, c’est un outil marketing très puissant. Aucune journée ne se passera sans qu’il ne se rappelle de vous. C’est encore plus efficace si vous en soignez le design et que vous êtes une entreprise spécialisée dans l’architecture, la décoration, le café ou le cacao. Succès garanti!

2- Un tote bag

Idéal pour renforcer l’esprit de communauté, le tote bag est une arme redoutable si vous souhaitez que vos clients soient fiers de faire partie de votre team et l’affichent aux yeux de tous. Ce petit sac très utile est aussi un marqueur social qui permettra à vos prospect de s’identifier à vous et à vos valeurs. C’est un cadeau particulièrement efficace pour les entreprises qui travaillent dans le bio, l’écologie ou même les grandes écoles.

3- Une mini lampe de poche

Vous êtes une entreprise de bricolage ou de petits travaux? Pourquoi ne pas offrir à vos clients une petite lampe de poche qu’ils pourront accrocher à leurs clés? Cette dernière contiendra vos coordonnées et ils penseront sans aucun doute à vous à chaque fois qu’ils auront une fuite à leur lavabo ou une tringle à rideau à accrocher!

4- Une paire de lunettes de soleil

Super tendance et assez rarement offertes, les lunettes de soleil sont parfaites pour les entreprises qui travaillent dans le solaire, les piscines ou autres activités liées à l’astre du jour. Glissez discrètement votre logo sur une des branches et le tour est joué!

5- Une gourde à l’effigie de votre marque

Au bureau, dans les transports, à la salle de sport… Nous avons toujours besoin d’emmener de l’eau avec nous. Ce besoin primaire est un excellent moyen pour vous de vous faire connaître. Un petit cadeau qui s’avèrera très utile pour vos clients et tous vos futurs prospects qui verront votre marque affichée partout.

6- Un petit éventail en cas de forte chaleur

L’éventail en été, qui n’en a jamais rêvé? Ce petit accessoire rafraîchissant dispose d’un support suffisamment large pour y inscrire tout ce que vous souhaitez et c’est un excellent point pour une bonne communication. Si vous en soignez le design et que vous en faites un objet vraiment stylé, vos futurs clients se l’arracheront.

7- Une clé USB

Le petit chouchou des entreprises de la tech. La clé usb ou autre petit accessoire high-tech est un cadeau super utile et dont se rappelleront vos clients. Ils sauront que dès qu’ils ont une panne sur leur ordinateur, un logiciel à programmer ou n’importe quelle mission liée à l’informatique, ils pourront sans aucun soucis faire appel à ce prestataire qui leur avait offert ce sympathique petit goodie.