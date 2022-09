Si vous avez une entreprise, petite ou grande, il y a plusieurs tampons encreurs dont vous pourriez avoir besoin. Ces tampons apparaîtront sur vos documents officiels, leur conférant une authenticité aux yeux des lecteurs, ou peuvent tout simplement servir à une bonne organisation administrative.

Découvrons ensemble 6 tampons utiles pour votre entreprises

1. Le tampon personnalisable

Il est utilisé comme marque d’authentification qui sert à identifier l’entreprise. Plusieurs mentions doivent y figurer : le nom de la société, sa forme juridique, son capital social, ses coordonnées, son adresse, etc.

Le tampon en lui-même n’a pas de valeur juridique mais le défaut de mentions obligatoires devant apparaître sur les documents d’une entreprise est puni par la loi.

C’est un tampon permettant d’inscrire la date sur les documents. Un outil très pratique car il permet de ranger les feuilles ou dossiers et les classer de manière chronologique. Ce qui facilite énormément les recherches et aide les employés à travailler de manière ordonnée, avec un bureau et des documents bien organisés.

3. Le tampon numéroteur

Il a la même fonction que le tampon dateur, mais avec une approche différente. Le tampon numéroteur facilite le classement des documents et aide à s’y retrouver quand la paperasse est trop abondante. Les feuilles volantes peuvent être rassemblées, numérotées et rangées, aussi facilement que l’on pourrait remettre en ordre un fichier imprimé grâce aux numéros en bas de pages.

4. Le tampon administratif

Le tampon encreur administratif facilite la gestion des documents. Il permet de trier les dossiers, les feuilles, de les classer. Selon les besoins, différentes mentions peuvent être choisies :

confidentiel

reçu le

urgent

payé

bon à payer

relance, etc.

C’est un tampon qui apporte de la visibilité dans vos documents et de la clarté sur votre bureau.

5. Le tampon de poche

C’est le tampon idéal pour les déplacements, petit, compact, il est toujours disponible et à portée de main. Ce tampon personnalisable peut vous accompagner partout, que vous soyez directeur d’une entreprise ou représentant commercial, il pourra vous être utile lorsque vous n’êtes pas au bureau.

6. Le tampon en bois

C’est un objet qui allie fonctionnalité et beauté. Le tampon en bois, léger mais robuste, avec un encreur séparé, apporte une touche d’esthétique à votre bureau.

Il n’est pas conçu pour un usage soutenu, un tampon métallique auto-encreur serait plus adapté à ces fins. Le tampon encreur en bois est plutôt choisi le style et son élégance.