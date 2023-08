Vous avez oublié votre mot de passe et n’êtes plus en mesure de déverouiller votre smartphone Samsung ? Pas de panique ! Il existe des solutions pour accéder à votre téléphone même si vous n’avez plus le mot de passe en tête. Dans cet article, nous vous présentons cinq méthodes pour déverrouiller votre Samsung sans votre code.

Méthode 1 : Déverrouiller Samsung en utilisant votre compte Google (uniquement pour les versions Android 4.4 ou antérieures)

La première méthode, pour déverrouiller un Samsung sans le code, ne concerne pas tous les smartphones Samsung, mais seulement les modèles relativement anciens. Pour pouvoir l’utiliser, il faut disposer d’un smartphone sous Android 4.4 ou antérieur. Toutes les versions postérieures à celle-ci ne peuvent bénéficier de cette option de verrouillage.

Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet.

La manœuvre est très simple; elle consiste à utiliser votre compte Google pour outrepasser l’écran de verrouillage. En cas de code de déverrouillage Samsung oublié, vous verrez s’afficher l’option Mot de passe oublié (ou Oubli du modèle / Schéma oublié si vous utilisez un motif et non un code de déverrouillage).

Cliquez sur Mot de passe oublié et entrez les identifiants de votre compte Google. Il n’en faut pas plus pour déverrouiller votre smartphone et obtenir l’accès aux paramètres afin de définir un nouveau code de déverrouillage.

Méthode 2 : Déverrouiller le téléphone Samsung avec Find my mobile

Si vous ne pouvez pas utiliser la première méthode décrite ci-dessus, car votre téléphone est trop récent ou pour toute autre raison, il y a un autre moyen simple de déverrouiller votre smartphone : Find my mobile.

Il s’agit d’une fonction mise en place pour retrouver son téléphone en cas de perte grâce à des options de localisation. Cette fonctionnalité, utile en cas de téléphone perdu pour protéger vos données, sert également à déverrouiller votre téléphone en cas de code PIN ou mot de passe Samsung oublié.

Pour ce faire, il faut commencer par se rendre sur le site du service de localisation d’appareils connectés.

Ensuite, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants en saisissant votre adresse mail et le mot de passe de votre compte Samsung.

Puis, cliquez sur Déverrouiller à droite du menu.

Lisez l’avertissement et sélectionnez à nouveau Déverrouiller.

Cette méthode permet de supprimer les mots de passe, schémas, code PIN et empreintes digitales de votre smartphone. Vous pouvez donc avoir de nouveau accès à votre téléphone et modifier les différents codes de verrouillage.

Il est à noter que cette manœuvre ne peut s’effectuer que si vous avez pensé à synchroniser votre téléphone avec un compte Samsung au préalable.

Méthode 3 : La solution la plus rapide et la plus pratique pour déverrouiller un Samsung

En cas de code verrouillage Samsung oublié, il existe une manière simple et rapide pour déverrouiller votre smartphone. Il s’agit du logiciel Tenorshare 4uKey. C’est un outil capable de désactiver tous les formats de verrouillage d’écran qu’il pourrait y avoir sur votre smartphone Android, y compris le verrouillage par Face ID. Il est efficace pour un grand nombre d’appareils Android, Sony exclus. Si votre téléphone est ancien, comme les modèles Note 3 ou Galaxy S5 de Samsung, Tenorshare 4uKey Android pourra également vous aider à le déverrouiller.

L’avantage de ce logiciel est qu’il vous permet d’accéder à votre smartphone en supprimant le verrouillage mais sans pour autant vous faire perdre vos données.

Il ne nécessite aucune compétence technique ou expertise professionnelle pour être utilisé, Tenorshare 4uKey est un outil simple, rapide et efficace.

Il vous permet de déverrouiller votre smartphone en cas de mot de passe Samsung oublié, mais aussi en cas de schéma ou code PIN oublié. Si votre lecteur d’empreinte digitale est abîmé ou rencontre des dysfonctionnements, l’outil de déverrouillage Tenorshare pourra également vous servir à accéder à votre téléphone en contournant l’identification par empreinte digitale.

Voici comment utiliser le logiciel Tenorshare 4uKey pour déverrouiller un Samsung sans le code.

Commencez par télécharger le logiciel et installez-le sur votre ordinateur. Ensuite, lancez-le et sélectionnez l’option à gauche de votre écran : Supprimer écran de verrouillage.

Continuez en connectant votre smartphone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB. Parmi les options affichées, cliquez sur Supprimer verrouillage d’écran sans perte de données.

Sélectionnez ensuite Commencer en bas à droite de l’écran pour supprimer l’écran de verrouillage. Seul l’appareil à déverrouiller doit être connecté à votre ordinateur.

L’appareil concerné doit rester connecté pendant tout le processus de suppression du code de déverrouillage. Patientez jusqu’à la fin de l’action sans débrancher votre téléphone.

A la fin du processus, vous devriez voir apparaître un message indiquant Suppression du code d’accès de l’écran avec succès. Votre téléphone est maintenant déverrouillé. Cliquez sur Terminé en bas à droite de votre écran d’ordinateur et débranchez votre smartphone.

Méthode 4 : Débloquer Samsung sans code via mode sans échec

Parfois, une application récemment installée peut vous empêcher de déverrouiller votre téléphone même si le code est bon. Pour y remédier, vous pouvez passer par le mode sans échec d’Android, également appelé mode sécurisé sur Samsung.

Il existe deux manières de démarrer votre Samsung en mode sans échec.

Pour les modèles type Galaxy Note 10

Restez appuyé sur le bouton d’allumage, maintenez l’icône Éteindre sur l’écran tactile et touchez l’icône Mode sécurisé lorsqu’elle apparaît.

Pour les modèles type Galaxy S9

Appuyez sur le bouton marche / arrêt jusqu’à extinction du téléphone.

Maintenez la touche enfoncée tant que le logo Samsung ne s’affiche pas.

Appuyez ensuite sur la touche volume moins jusqu’au redémarrage du smartphone. Un affichage vous précisera que vous êtes en mode sans échec.

Méthode 5 : Débloquer téléphone Samsung gratuitement à l’aide du Gestionnaire d’appareils Android

Enfin, il existe une dernière solution pour déverrouiller un Samsung sans le code, applicable si votre téléphone est allumé, synchronisé avec votre compte Google, connecté à internet et avec la fonction Localiser mon téléphone activée.

Voici les étapes à suivre :

Il faut se rendre sur le site google.com/android/devicemanager et se connecter à votre compte Google associé à cet appareil.

Sélectionner votre appareil sur la page Localiser mon appareil.

Envoyer une notification sur votre téléphone afin d’autoriser les options de verrouillage ou d’effacement.

Confirmer la notification sur votre téléphone puis cliquer sur Effacer.

Attention, cette méthode efface toutes vos données et réinitialise votre téléphone aux paramètres d’usine.

Conclusion

Parmi toutes les options mentionnées dans cet article, l’une des plus pratiques est sans doute le logiciel Tenorshare 4uKey puisqu’il est possible de l’utiliser dans toutes les situations.

Cet outil permet en effet de supprimer le verrouillage par code PIN, empreinte digitale, mot de passe, etc. De plus, Il est efficace avec les modèles récents comme anciens. Un logiciel complet pour des résultats efficaces.