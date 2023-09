5 lieux insolites pour organiser un séminaire réussi à Paris

Si vous souhaitez organiser un séminaire inoubliable en région parisienne, il n’y a rien de mieux que d’opter pour un lieu insolite. Sur Paris, il existe de nombreux endroits parfaits pour planifier un événement réussi (les plus beaux hôtels parisiens, des péniches au cadre époustouflant, des lieux historiques, des séminaires au vert…). Ces lieux insolites sont au cœur des tendances pour l’organisation de réunions sortant de l’ordinaire. Laissez-nous vous en dire plus.

1- Les plus beaux hôtels parisiens

La planification d’un séminaire dans un hôtel parisien est très en vogue ces derniers temps, car ce type de lieu offre aux participants un cadre à la fois culturel et prestigieux. Les hôtels se situent souvent à proximité de la tour Eiffel et d’autres monuments de la capitale. À travers les hôtels parisiens, vous pourrez proposer à vos invités une expérience artistique et gastronomique. Nous vous proposons de trouver un lieu pour votre entreprise à Paris avec Funbooker, le site propose une vaste liste d’hôtels qui comptent parmi les plus beaux du secteur (l’hôtel de Sers, l’hôtel Édouard 7…). Et ça ne s’arrête pas là ! Car il propose une panoplie d’autres lieux uniques.

2 – Louer une péniche pour un cadre unique et original

Opter pour la location d’une péniche où vous pourrez organiser votre événement professionnel, vous permettra de bénéficier d’une magnifique vue sur la Seine et autres monuments. La charmante croisière offre un cadre chaleureux aux participants. De plus, les bateaux sont totalement équipés (vidéoprojecteurs, écrans, sonorisation….). Par ailleurs, il est possible de bénéficier de diverses prestations une fois à bord, comme un service de restauration.

3- Étang, forêt, domaines, pour un séminaire nature

Au top des tendances en matière de réunions, on trouve les séminaires au vert. Et pour cause ! En organisant un événement nature aux alentours de Paris, vous allez pouvoir épater les participants grâce à des lieux uniques, tels que :

Le domaine de Crécy

La ferme des Moulineaux

Dream Castle Hôtel.

Ce type d’endroit permet de mettre en avant des activités de Team building à la fois ludiques et sportives, le tout dans un environnement naturel propice à la détente. Ce qui permettra à vos collaborateurs de se ressourcer.

4- Lieux historiques et partie de golf

Profitez d’un cadre rempli d’histoire pour organiser un séminaire golf. En louant un château ou une abbaye pour cette activité, vous serez en mesure d’impressionner vos invités grâce à une architecture ancienne, élégante et raffinée. Ces endroits mettent à disposition des participants des parcours de golf de qualité pour tous les niveaux. De plus, il est possible d’être encadré par des professionnels en la matière et de profiter d’équipements modernes. En organisant un séminaire professionnel autour du golf, vous pourrez consolider la cohésion de vos équipes.

5- Miser sur des espaces atypiques (atelier, penthouse, bibliothèque)

Si les lieux précédents ne vous ont rien inspiré, sachez qu’il est possible d’organiser un événement professionnel dans des lieux atypiques comme des ateliers d’art, des lofts, ou encore des penthouses aux inspirations new-yorkaises, le tout en plein cœur de Paris. Ces espaces originaux peuvent stimuler la créativité de vos associés et leurs inspirations. Ces lieux sont chaleureux, spacieux et modulables. De plus, ils permettent aux participants de pouvoir admirer des œuvres d’art et du mobilier design exposés dans la pièce. Il existe différents endroits propices à la création en région parisienne, comme le 10h10 Beaubourg ou encore le loft du Canal.

Conclusion

En résumé, si vous désirez planifier un événement professionnel unique dans un lieu insolite, rendez-vous sur le site Funbooker afin de choisir l’endroit qui correspond à tous vos besoins. Plus votre séminaire sera original, plus il sera réussi. Les tendances actuelles en matière de lieu de réunion sont variées (séminaire nature, séminaire golf, séminaire créatif, péniche, hôtel…), vous n’avez plus qu’à faire votre choix.