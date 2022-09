C’est bien connu, l’un des meilleurs moyens pour fidéliser sa communauté sur Instagram, est de poster des stories régulièrement. Tu as tant de choses à partager à ton audience. Pourtant, être en panne d’idées de stories, ça arrive à tout le monde. Et parce qu’il n’est pas toujours facile de créer du contenu à la fois dynamique, personnel et engageant. Aujourd’hui, nous te proposons de découvrir 5 idées de stories Instagram qui déchirent en 2022 !

1) Partage ton quotidien et ce que tu aimes

Pour te rapprocher de ta communauté, il n’y a pas mieux que de partager ton quotidien et ce que tu aimes, et ce, de manière régulière. Pour cela, tu peux publier une story insta dans laquelle tu parleras de tes passions et de tes habitudes du moment. Mais attends ! Laisse-moi te donner des exemples de publications :

3 choses ou endroits que tu apprécies : partage tes goûts et les lieux que tu aimes.

: partage tes goûts et les lieux que tu aimes. Ta playlist, tes lectures et tes séries du moment.

Tes projets, tes réussites ou tes échecs…

Ta morning routine avec ta boisson préférée du matin.

2) Dévoile les coulisses de ton travail et fais du teasing

Tu es quelqu’un de bosseur ? Tu es un entrepreneur ? C’est parfait, je te propose de partager les coulisses ou les making off de ton taf. Tu pourras promouvoir tes produits ou montrer tes talents d’artiste. S’ajoute à cela une bonne dose d’authenticité !

C’est l’occasion pour tes followers de découvrir la fabrication de tes produits, ton environnement de travail, et même d’où viennent tes idées. De plus, tu peux aussi faire du teasing en story Instagram pour présenter une de tes nouveautés. Histoire d’éveiller la curiosité de ton public avec des teasers.

3) Tes réflexions du jour

Il est temps de publier du contenu sur tes réflexions et ton mood du jour. Je te propose d’accompagner ces stories avec des citations pertinentes, intéressantes et inspirantes. Celles-ci doivent être en accord avec tes activités et tes états d’âme.

Tu pourras faire suivre tes réflexions par des conseils et astuces en lien avec le sujet que tu auras abordés préalablement. Tu peux aussi demander l’avis de tes abonnés afin de connaître leurs opinions et de créer un lien durable avec eux. N’hésite pas à leur poser des questions, cela stimulera leur engagement.

4) Organise un concours et des jeux

En parlant de stimuler l’engagement, pourquoi ne pas organiser un concours et des jeux sur ta story Instagram ? Tu auras l’opportunité de demander à tes fidèles abonnés de commenter ta story, de taguer ton compte dans leur story, ou encore d’aimer ta dernière publication.

Par la suite, tu choisiras un ou plusieurs gagnants parmi les participants qui pourront gagner un de tes produits ou un cadeau. Les concours sont d’excellents moyens d’obtenir de nouveaux abonnés. Tu peux aussi organiser des jeux, partager des sondages ou des quiz, et même des challenges.

5) Repartage les publications qui te mentionnent

Tu te fais souvent taguer par tes abonnés ? Je te suggère de poster les meilleures publications qui te taguent. Simple mais efficace, ce type de stories permet de pouvoir remercier ses followers pour leur considération, en plus de donner de la valeur et de la crédibilité à ton compte.

De plus, tu peux à ton tour taguer des publications dans tes stories et présenter des comptes ou des marques que tu apprécies dans le but de faire développer ta communauté. Car plus on est de fous plus on rit !

En bref, il existe une multitude d’idées de stories Insta ! Partage ton quotidien, ce que tu aimes, ton travail et tes idées pour créer un lien fort avec ta communauté. Organise des jeux pour susciter leur engagement et n’oublie pas de rendre ton contenu dynamique.