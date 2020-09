Notez cet Article

Si vous souhaitez tirer un peu plus de revenus de votre blog, vous pouvez envisager de placer des publicités sur vos pages. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un réseau publicitaire, un service qui relie les annonceurs en ligne aux éditeurs de sites Web.

La plupart des réseaux publicitaires utilisent un système automatisé pour placer des publicités dans des zones désignées de votre site Web.

Lorsque les utilisateurs interagissent avec ces publicités, par exemple, en les visualisant, en cliquant dessus et / ou en effectuant un achat via l’annonce, vous recevez une part de la commission, et le reste va au réseau.

Lors de votre recherche d’un réseau publicitaire, vous êtes probablement tombé sur Google AdSense. C’est le programme de paiement par clic (PPC) le plus populaire sur le Web, utilisé sur plus de 10 millions de sites Web. AdSense est léger, fiable et offre aux éditeurs une part équitable des revenus générés par les clics. Mais ce n’est pas la seule solution.

Dans cet article, nous expliquerons pourquoi vous pourriez préférer un réseau publicitaire différent pour votre site. Ensuite, nous explorerons les meilleurs réseaux publicitaires alternatives à Google AdSense que vous pouvez utiliser pour commencer rapidement à monétiser votre blog.

Pourquoi utiliser une alternative AdSense ?

La plate-forme de Google présente une poignée d’inconvénients qui la rendent inadaptée à certains sites de blog. Voici quelques raisons courantes et valables de choisir un réseau publicitaire concurrent sur AdSense:

Critères d’admissibilité

De nombreux réseaux, y compris AdSense, exigent que les candidats atteignent certaines statistiques sur leur site Web avant de pouvoir devenir partenaire. Si Google n’autorise pas votre blog pour un compte AdSense, vous aurez besoin d’un réseau avec des exigences d’approbation plus laxistes pour commencer.

En raison du contrôle rigoureux de la fraude aux clics de la plate-forme, vous avez peut-être également désactivé votre compte AdSense. Par exemple, vous avez accidentellement placé une annonce sur une page que vous ne devriez pas avoir, ou vous avez involontairement cliqué sur l’une de vos propres annonces. Il est facile de violer les conditions de service si vous ne faites pas attention et vous pourriez avoir besoin d’une alternative plus indulgente.

Partage des revenus

Avec AdSense, les éditeurs reçoivent 68% des revenus générés par les publicités sur leur site Web. Il s’agit d’un tarif compétitif, mais certains réseaux alternatifs offrent une part encore plus importante. Vous aurez besoin d’un site Web de premier ordre avec un trafic constant et élevé pour vous qualifier, mais cela en vaut la peine si vous faites le saut.

Personnalisation des annonces

Certains réseaux publicitaires vous permettent d’adapter l’apparence de vos annonces au thème de votre site Web pour les aider à s’intégrer plus naturellement à votre contenu d’origine. Le niveau de personnalisation varie selon le service, mais beaucoup vous permettent d’ajuster la couleur et la taille d’un bloc, ce qui est plus flexible que ne le permet AdSense.

Paiement minimum

Le paiement minimum d’un réseau est le montant minimum de revenus dont vous avez besoin avant de pouvoir recevoir un paiement. Le paiement minimum d’AdSense est de 100 $, ce qui est plus élevé que certaines alternatives. Si votre site Web est plus petit ou moins bien établi, cela peut prendre plus de temps que vous ne le souhaitez pour atteindre 100 $ de revenus. Vous feriez peut-être mieux de vous associer à un service qui offre un paiement minimum inférieur.

Sources de revenus supplémentaires

Au lieu de remplacer AdSense, vous devez peut-être essayer un réseau compagnon que vous pouvez placer sur votre site parallèlement à AdSense, afin de fournir une source de revenus supplémentaire. Il n’y a rien de mal à cela, tant que vous respectez les conditions d’utilisation d’AdSense.

Si l’un de ces cas s’applique à vous, il existe de nombreuses alternatives valables que vous pouvez essayer. Décomposons les meilleurs.

Quelles sont les meilleures alternatives à Google Adsense ?

1. Annonces Shopping natives Amazon

Vous avez entendu parler d’Amazon, mais connaissiez-vous son programme d’annonces graphiques? Amazon Native Shopping Ads, une division du programme d’affiliation Amazon Associates, vous permet de placer des listes de produits Amazon natives sur vos pages de blog. Ces publicités sont ciblées en fonction du contenu de la page.

Lorsqu’un visiteur clique sur l’une de ces publicités, puis achète un produit sur Amazon, vous recevrez une commission sur l’achat. Grâce à la réputation inégalée d’Amazon dans le commerce électronique, vos visiteurs sont plus susceptibles d’effectuer un achat de cette manière que par l’intermédiaire de concurrents.

Amazon envoie des paiements 60 jours après la fin de chaque mois, et le paiement minimum est de 10 $ via le dépôt direct.

2. Système.io (SIO)

Système.io est une plate-forme de marketing tout-en-un qui vous permet aussi de faire la vente en affiliation.

Tout ce que vous avez à faire est d’envoyer des visiteurs sur leur site et le réseau s’occupe de les convertir. Vous pouvez vendre l’outil lui-même ou toute autre produits ou formation disponible sur le site.

Vous bénéficiez de 40% sur le montant de toutes les ventes du Système et des formations hébergés.



C’est une affiliation à vie: les contacts que vous envoyez sont marqués dans la base de données avec votre identifiant d’affilié donc même s’ils n’achètent rien avant 6 mois ou un an plus tard, vous gagnerez des commissions sur leurs achats.

Vous pouvez également promouvoir l’outil via d’autres canaux comme les réseaux sociaux et email. Vous n’êtes pas obligé d’acheter le logiciel pour s’adhérer au programme.



Pour promouvoir le programme d’affiliation du Système IO, il vous suffit d’ajouter votre identifier à n’importe quelle URL d’une page créée sur l’outil. Il n’a pas de seuil minimum, le paiement se fait chaque mois via PayPal ou dépôt direct.

C’set de loin le programme d’affiliation le plus payant.

3. Media.net

Media.net est un leader de la publicité contextuelle. Le service est géré par Bing et Yahoo, et il est largement considéré comme l’alternative AdSense de choix. Media.net propose plusieurs types d’annonces graphiques et d’annonces natives pour ordinateur et mobile, et vous pouvez vous attendre à gagner à peu près autant avec ces annonces qu’avec AdSense.

Comme pour toutes les alternatives AdSense, faites attention aux exigences d’approbation de Media.net. Pour être accepté, votre blog doit offrir un contenu de haute qualité et adhérer à un design épuré et professionnel. Votre source de trafic compte également: Media.net exige que la majorité de vos visiteurs se trouvent aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Si vous recherchez un service comparable à AdSense en termes de fonctionnalités, de qualité et de taux de paiement, Media.net est un excellent point de départ. Le paiement minimum est de 100 $ via PayPal et les paiements sont mensuels.

4. PropellerAds

PropellerAds est une plate-forme à croissance rapide qui offre des opportunités de monétisation pour les nouveaux et anciens sites de blog. PropellerAds est connu pour les publicités pop-under, qui se chargent derrière la fenêtre ouverte du navigateur et apparaissent lorsque cette fenêtre est fermée.

Si les pop-under semblent trop agressifs pour votre blog, PropellerAds propose d’autres options publicitaires ciblées et non ciblées pour les ordinateurs de bureau, notamment des annonces natives, des bannières et des annonces vidéo. PropellerAds sert également des sites et des applications mobiles.

PropellerAds est accessible aux sites établis, mais est également idéal pour les blogs plus récents: il n’y a pas d’exigence minimale pour le trafic du site, votre compte est activé instantanément après sa création et le seuil de paiement n’est que de 5 $ via PayPal. Ces paiements sont mensuels.

5. Revcontent

Revcontent est un leader des publicités natives, conçues pour correspondre à l’aspect et à la convivialité du contenu de votre blog. Ces publicités sont très ciblées pour les aider à bien s’intégrer dans les pages de votre site. Revcontent propose également des publicités dans d’autres formats tels que l’affichage, le mobile et la vidéo.

Revcontent a une réputation de clients exceptionnels tant du côté de l’éditeur que du côté annonceur. Il s’associe à des éditeurs susceptibles de générer de nombreux hits sur les publicités, ce qui attire des annonceurs prêts à payer des commissions plus élevées.

Le hic, c’est que Revcontent est très sélectif, encore plus que Google AdSense. Pour s’adhérer au programme, votre site doit générer au moins 50 000 visiteurs par mois et produit régulièrement un contenu précieux. Il y a de bonnes chances de rejet, mais cela vaut la peine d’essayer. Les éditeurs sont payés mensuellement et le paiement minimum est de 50 $.

InfoLinks offre une alternative viable aux annonces graphiques, sa spécialité est le placement publicitaire dans le texte. InfoLinks recherche des mots clés dans le corps du texte de votre blog et associe automatiquement les annonces à des extraits de texte pertinents. Lorsqu’un visiteur survole ce texte spécial, une annonce pertinente apparaît à côté. Les annonces dans le texte fonctionnent bien sur les blogs, car plus de mots sur une page signifie plus d’opportunités pour des annonces pertinentes.

InfoLinks peut monétiser n’importe quel blog, ancien ou nouveau. Il ne nécessite aucun frais de configuration et aucune configuration minimale n’est requise pour les pages vues. Une fois la configuration terminée, vous pouvez rapidement mettre en œuvre des annonces dans le texte (ainsi que des annonces graphiques ciblées, si vous préférez).

InfoLinks paie tous les 45 jours via PayPal (le paiement minimum est de 50 $), Western Union et Payoneer.

7. Bidvertiser

Bidvertiser fonctionne sur un système de campagne d’enchères. Plutôt que de placer des annonces automatiquement, Bidvertiser vend un espace publicitaire display sur votre site Web à l’annonceur qui paie le plus.

Il y a des avantages et des inconvénients à un système comme celui-ci. Si votre site génère suffisamment de trafic, les annonceurs essaieront de se surenchérir pour l’espace, et vous pourriez finir par gagner beaucoup plus grâce à l’enchère que vous ne le feriez avec AdSense. Cependant, si les annonceurs ne connaissent pas votre site, il se peut que vous ne receviez aucune offre.

Avant d’essayer Bidvertiser, pensez à laquelle de ces catégories appartient votre blog. Si le système d’enchères fonctionne pour vous, vous bénéficierez de l’outil simple de personnalisation des annonces de Bidvertiser, de l’absence de restrictions d’approbation et du paiement pour les clics et les conversions.

Les utilisateurs de Bidvertiser sont payés mensuellement et le seuil de paiement le plus bas est de 10 $ via PayPal.

8. RevenueHits

Un nouveau venu dans l’industrie, RevenueHits gagne du terrain en tant que plate-forme de monétisation fiable. RevenueHits met en évidence son outil avancé d’optimisation des annonces, qui tire les leçons de vos performances publicitaires et vous indique où placer au mieux les annonces sur votre site.

Il n’y a pas de restriction de trafic minimale pour commencer avec RevenueHits. Cependant, il est important de noter que les annonces via RevenueHits sont basées sur les performances et non sur le coût par clic. Cela signifie que vous ne gagnerez pas d’argent uniquement grâce aux clics. Pour générer des revenus pour votre blog, les visiteurs doivent cliquer sur votre annonce, puis effectuer des actions spécifiques sur le site Web annoncé. Ces actions varient selon l’annonceur, mais sont toujours moins réalisables qu’un simple clic. Les exemples courants incluent l’achat ou l’abonnement à un service sur le site Web.

RevenueHits paie sur une base de 30 jours via PayPal et Payoneer. Le paiement minimum est de 20 $.

9. Adcash

Adcash sert plus de 200 millions d’utilisateurs actifs et 850 000 installations d’applications chaque mois. Il prend en charge presque tous les formats d’annonces, des annonces graphiques standard aux unités plus premium comme les annonces vidéo pop-under et InStream. Il est facile de placer et de personnaliser n’importe quel bloc d’annonces, et vous pouvez afficher des rapports en temps réel sur les performances de vos annonces via le panneau d’administration.

Comme RevenueHits, Adcash suit également un modèle de paiement par action. Il propose des paiements via PayPal, Payoneer, Skrill et WebMoney. En plus, le paiement minimum est de seulement de 25 $.

10. BuySellAds

Si votre blog génère constamment un trafic élevé, pensez à BuySellAds, un portail publicitaire en libre-service pour les éditeurs. BuySellAds est très exclusif – vous aurez besoin d’au moins 100 000 pages vues par mois pour vous inscrire, et il n’accepte que les sites Web en anglais avec un contenu et un design excellents.

Si vous pouvez atteindre cette barre, vous bénéficierez d’une commission de 75% par clic. C’est très compétitif pour l’industrie et nettement plus élevé que le taux de commission de Google de 62% par clic. Et le paiement minimum n’est que de 20 $ avec PayPal.

Les formats d’annonces incluent les bannières, les annonces textuelles, les annonces natives, les annonces de flux RSS, les annonces par e-mail et les parrainages de contenu. Contrairement à d’autres solutions, BuySellAds n’affiche pas d’annonces automatiques ou ciblées. Au lieu de cela, les éditeurs vendent l’espace publicitaire disponible sur leur site aux annonceurs via une place de marché.

Skimlinks est spécialisé dans le marketing d’affiliation, ce qui le rend unique parmi les autres options de notre liste. Cela fonctionne en analysant le texte de votre blog pour trouver des liens vers d’autres sites. Si un lien mène à l’un de ses partenaires publicitaires, Skimlinks le transforme en lien d’affiliation et vous recevrez une commission de 75% lorsqu’un visiteur clique dessus. Vous gagnez également des revenus supplémentaires lorsque les utilisateurs achètent des produits via vos liens d’affiliation.

Skimlinks est idéal pour les blogueurs qui souhaitent monétiser leur contenu textuel sans publicités graphiques. Cela fonctionne également bien pour les avis que de produits, qui sont plus susceptibles de mentionner les marques par leur nom. Skimlinks offre un paiement minimum très bas de 10 $. Cependant, il n’envoie les paiements que tous les 90 jours.

Annonces sans AdSense

Une alternative AdSense de haute qualité vous aidera à sécuriser une source de revenus supplémentaire qui peut vous motiver à produire plus de contenu sur votre blog et vous aider à couvrir les coûts d’exploitation de votre site Web.

Lorsque vous faites votre choix d’un réseau publicitaire, ne vous contentez pas sur le premier que vous essayez. Assurez-vous de tester au moins quelques options différentes sur une période de temps définie, puis déterminez celles qui génèrent plus de revenu pour vous. Une alternative adsense qui fonctionne pour votre blog peut ne pas fonctionner pour l’autre type de blog.