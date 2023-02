Vous voulez construire et personnaliser votre site web sans engager un développeur et sans aucune connaissance en codage ? Alors, considérer le numéro 1 mondial de la construction de pages et utiliser Elementor serait l’un des choix optimal pour vous ! Elementor a donné à WordPress une nouvelle vie et l’a rendu plus convivial que jamais. Elementor est plus populaire que les autres constructeurs de pages parce qu’il se concentre davantage sur les designs, les mises en page et les interfaces utilisateur.

Si vous commencez à utiliser Elementor, vous ne ressentirez pas l’envie d’engager un développeur car il est super facile à utiliser. Vous pouvez également moins vous soucier de la conception car il est livré avec de nombreux modèles pré-faits.

Voici les 10 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser Elementor avant tout autre page builders pour WordPress :

1. Elementor vous aide à concevoir et à développer votre site de manière intelligente

WordPress est un excellent CMS pour générer du contenu et réduire les distractions et Elementor lui ajoute des options de personnalisation plus vastes en quelques clics. La partie étonnante de ce constructeur de pages est que vous pouvez personnaliser votre site Web désiré juste avec un glisser-déposer.

Si vous commencez à utiliser Elementor vous pourrez choisir parmi une vaste collection de modèles, de widgets et de mises en page pour créer le site de vos rêves. Utiliser Elementor permet également aux utilisateurs de créer des mises en page, et toutes ces tâches peuvent être effectuées sans aucun codage. Vous pouvez créer une place de marché de commerce électronique, un site de voyage, un site d’entreprise ou tout ce que vous voulez.

De nombreux développeurs ont contribué à la réussite d’Elementor en développant divers widgets et plugins pour ce dernier, et CoDesigner est l’un d’entre eux. Woolemntor rend Elementor plus personnalisable pour ceux qui veulent amener leur site Web à un autre niveau. Il connecte également Elementor à la meilleure plateforme de commerce électronique au monde, WooComerce, et vous aide à stimuler votre activité en ligne.

2. Ne nécessite pas de compétences en codage

La plupart des propriétaires d’entreprises ne veulent pas créer leur site Web par eux-mêmes parce qu’ils ont peur de beaucoup de code pour concevoir et personnaliser un site Web. Ne vous inquiétez pas ! Elementor est là pour éliminer cette crainte une fois pour toutes. Désormais, les propriétaires d’entreprises peuvent facilement créer un site Web en faisant simplement un glisser-déposer avec Elementor.

Vous n’avez pas besoin d’un langage de codage pour utiliser Elementor. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une vision claire de ce que sera votre site Web. Vous aurez également plus de temps pour vous consacrer à vos projets et à votre activité, car Elementor élimine le stress de la création d’un site Web.

=> Vous pouvez également jeter un oeil à ce comparatif des meilleurs Page Builders pour WordPress.

3. Des blocs préétablis pour concevoir des pages Web en quelques minutes

Elementor et CoDesigner aident tous deux à construire le site avec précision grâce à une vaste collection de composants préconstruits. Ceux-ci sont également connus sous le nom de blocs ou de modules. Vous pouvez utiliser ces blocs pour créer une page Web complète en quelques minutes !

Les blocs sont livrés pré-conçus. Vous pouvez également ajuster l’aspect de votre page en fonction de vos préférences. En outre, toutes les options de personnalisation sont faciles à trouver pour rendre le processus rapide.

4. Glisser-déposer pour créer un site Web

Elementor a mis en place la fonction glisser-déposer afin de vous faire gagner un temps précieux et de vous épargner des efforts pour créer un beau site Web. Vous pouvez ajouter sans effort n’importe quoi, comme des images, des supports de texte, des polices, des boutons, des icônes, des éléments, etc. à n’importe quelle page.

Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser le module complémentaire approprié et de le déposer à l’endroit souhaité dans la page. Tout peut être fait comme vous le souhaitez et vous avez le contrôle total de chaque composant. Utiliser Elementor est un jeu d’enfant.

5. Utilisez des modèles préétablis pour créer des sites plus rapidement

La création d’un site Web à partir de zéro peut prendre des mois. Avec Elementor, vous pouvez créer un site complet en quelques jours si vous apprenez à utiliser correctement toutes les fonctions. Lorsque vous commencez à utiliser les modèles préconstruits d’Elementor cela vous permet d’accélérer la phase de développement avec moins d’efforts. Vous pouvez également enregistrer vos modèles utilisés ou favoris pour les réutiliser.

6. Vous pouvez personnaliser le style du site

Utiliser Elementor vous permet de personnaliser tous les modules disponibles sur le marché. Et lorsque vous le combinez avec CoDesigner, cela vous amène à un tout autre niveau en vous permettant de personnaliser chaque élément de votre boutique WooCommerce. Vous pouvez tout changer, y compris la taille du support de l’image du produit, la galerie, le style, l’effet d’ombre, la couleur du survol, le choix de la police, et bien plus encore.

Ainsi, l’apparence de votre nouveau site sera 100 % plus authentique que celle des autres sites. Vous pouvez créer un site WooCommerce accrocheur en utilisant simplement CoDesigner et Elementor.

7. Responsive sur tous les appareils

Si vous voulez attirer autant de visiteurs que possible, votre site doit être réactif sur tous les appareils. Pour que les utilisateurs de mobiles et d’onglets ne se sentent pas mal à l’aise lorsqu’ils sont sur votre site.

Utiliser Elementor vous aide à rendre votre site responsive sur tous les appareils en un rien de temps. De plus, vous n’aurez pas à fournir le moindre effort. Il peut optimiser chaque page web pour tous les appareils automatiquement.

8. Pas cher

Elementor et CoDesigner sont tous deux livrés avec une version gratuite et vous pouvez effectuer de nombreuses tâches avec celle-ci. Si vous avez besoin de fonctionnalités premium et d’options de personnalisation, vous devez passer à la version Pro.

Il existe trois plans tarifaires pour Elementor – Starter, Professional et Business. D’autre part, CoDesigner est également livré avec trois plans – Personnel, Professionnel, et Agence. Vous pouvez donc utiliser l’un d’entre eux en fonction de vos besoins.

Ces petits investissements peuvent rendre votre site Web complètement différent des autres sites. Ainsi, les coûts de réalisation deviennent moins élevés que l’embauche d’un développeur ou l’achat de thèmes luxueux.

9. Edition en direct

De nombreux utilisateurs veulent créer le design exact de leur site Web, mais c’était impossible il y a quelques années. Mais Elementor a rendu cela possible pour eux. Utiliser Elementor vous permet de personnaliser chaque partie du site Web directement depuis le frontend. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de passer continuellement du backend au frontend pour voir si tout se passe comme prévu.

10. Support dédié

Peu importe que vous soyez un utilisateur gratuit ou professionnel, vous bénéficierez toujours d’une assistance dédiée de la part de l’équipe d’assistance. Si vous rencontrez un problème quelconque lors de la création de votre site Web, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’assistance dès que possible.

L’équipe d’assistance attend toujours de résoudre tout bug ou problème auquel vous êtes confronté. Il suffit de faire une capture d’écran du problème ou de le décrire. Ils vous répondront dès qu’ils les verront et vous aideront à résoudre le problème. Parfois, vous apprendrez également des astuces pour travailler plus rapidement et ce qu’il faut faire si vous rencontrez des problèmes similaires. Alors, restez en contact !

Conclusion

Je dois dire que votre choix est le meilleur car vous avez choisi le meilleur page builder de au monde pour créer votre site. Vous avez pris une mesure parfaite pour progresser davantage dans votre entreprise.

Alors, qu’attendez-vous ? Commencez à utiliser Elementor aujourd’hui et faites plus de ventes en ajoutant CoDesigner à vos sites. Vous trouverez cela vraiment simple et vous vous amuserez à créer une boutique WooCommerce en utilisant ces plugins ensemble.